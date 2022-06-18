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مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 12 حالة قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T23:06+0000
2022-06-18T23:06+0000
أخبار مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له مساء السبت، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية سُجل في منطقة إدلب لخفض التصعيد 12 حالة قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 7 عمليات قصف في محافظة حلب، وأربعة في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة بمحافظة اللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الأسد-يستقبل-وفدا-مشتركا-من-روسيا-الاتحادية-وجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1063721841.html
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أخبار مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

23:06 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmadمركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 12 حالة قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له مساء السبت، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية سُجل في منطقة إدلب لخفض التصعيد 12 حالة قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 7 عمليات قصف في محافظة حلب، وأربعة في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة بمحافظة اللاذقية.
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
الأسد يستقبل وفدا مشتركا من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية
16 يونيو, 14:22 GMT
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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