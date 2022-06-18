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مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بعودة سياسة "الغموض" تجاه إيران
مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بعودة سياسة "الغموض" تجاه إيران
طالب مسؤول عسكري إسرائيلي سابق بعودة سياسة "الغموض والضبابية" تجاه إيران. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:30+0000
2022-06-18T20:30+0000
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ونقلت القناة العبرية الـ 12، أمس الجمعة، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أنه من الأفضل لبلاده اتباع سياسة "الغموض" والعودة إليها، بدلا من اتباع أو انتهاج سياسة "التلميح" التي تتبعها إسرائيل مؤخرا.وأوصى الجنرال عاموس يادلين بضرورة الرجوع إلى سياسة الضبابية والغموض تجاه الاغتيالات الانتقائية أو استهداف العلماء الإيرانيين بدلا من اتباع سياسة التلميح أو الإشارة، بزعم أن هذا الغموض سيقلل من دوافع الإيرانيين نحو الانتقام.وذكر الجنرال يادلين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح بأن بلاده ستعمل على اتباع سياسة ضرب رأس الأخطبوط، في إشارة إلى استهداف إيران مباشرة، وليس عبر استهداف أذرعها في منطقة الشرق الأوسط، مناديا بالتحرك لاستهداف إيران وليس الانتظار لضرب الإيرانيين أهدافا إسرائيلية.وفي السياق نفسه، قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني.ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، شدد خلالها على أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه بحث مع هافيستو تطورات الوضع في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى حلف "الناتو".وتأتي تصريحات لابيد في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-قراصنة-إيرانيون-وراء-إسقاط-منطاد-إسرائيلي-شمالي-غزة-1063827467.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار العالم الآن

مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بعودة سياسة "الغموض" تجاه إيران

20:30 GMT 18.06.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Str/HO
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طالب مسؤول عسكري إسرائيلي سابق بعودة سياسة "الغموض والضبابية" تجاه إيران.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، أمس الجمعة، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أنه من الأفضل لبلاده اتباع سياسة "الغموض" والعودة إليها، بدلا من اتباع أو انتهاج سياسة "التلميح" التي تتبعها إسرائيل مؤخرا.
منطاد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
إعلام: قراصنة إيرانيون وراء إسقاط منطاد إسرائيلي شمالي غزة
16:40 GMT
وأوصى الجنرال عاموس يادلين بضرورة الرجوع إلى سياسة الضبابية والغموض تجاه الاغتيالات الانتقائية أو استهداف العلماء الإيرانيين بدلا من اتباع سياسة التلميح أو الإشارة، بزعم أن هذا الغموض سيقلل من دوافع الإيرانيين نحو الانتقام.
وذكر الجنرال يادلين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح بأن بلاده ستعمل على اتباع سياسة ضرب رأس الأخطبوط، في إشارة إلى استهداف إيران مباشرة، وليس عبر استهداف أذرعها في منطقة الشرق الأوسط، مناديا بالتحرك لاستهداف إيران وليس الانتظار لضرب الإيرانيين أهدافا إسرائيلية.
وفي السياق نفسه، قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، شدد خلالها على أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه بحث مع هافيستو تطورات الوضع في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى حلف "الناتو".
وتأتي تصريحات لابيد في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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