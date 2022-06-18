https://arabic.sputniknews.com/20220618/مسؤول-إيراني-طائراتنا-التقطت-صورا-من-عمق-إسرائيل-1063839470.html
مسؤول إيراني: طائراتنا التقطت صورا من عمق إسرائيل
مسؤول إيراني: طائراتنا التقطت صورا من عمق إسرائيل
قال المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني محسن رضائي إن بلاده قوية في كل المجالات العلمية والتقنية، وأن الطائرات الإيرانية تمكنت من التقاط صور في عمق إسرائيل. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:56+0000
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وأضاف رضائي في كلمة له اليوم الخميس أن "أبناء الشعب الإيراني الغيارى التقطوا صور في عمق الكيان الصهيوني لمسافة بين 700 إلى 800 كيلومتر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأوضح بأنهم في إيران "حصلوا على معلومات دقيقة حيث أن الأجهزة الإيرانية المزودة بالرادار عادت إلى إيران إذ أن طهران لديها معلومات عن أكثر المسؤولين الصهاينة في داخل التنظيمات الصهيونية".وتابع رضائي: "إنه ليس من العجب أن تدور أمريكا والكيان الصهيوني حولنا اليوم إذ أنهم يريدون إعادتنا إلى الوضع السابق، فلو كان الفريق المفاوض في الطرف المقابل لديه شيء من الحرص على شعبنا فلماذا لا يقبلون بما يريده هذا الشعب؟".وقال المسؤول الإيراني: "نحن نقول إننا جادون في موضوع البرنامج النووي حتى إن إيران قدمت اقتراحات ومشاريع، لماذا لا يقبل هؤلاء ولا يريدون تحقيق إرادة الشعب الإيراني التي تتميز بالدبلوماسية والمنطق والفكر وهويته الخاصة؟".وأكد على "أهمية المقاومة أمام العدو في المجالات كافة"، موضحا: "لقد نجحنا في صمودنا أمام الحظر والحصار الاقتصادي الذي فرضه علينا العدو الذي تكبد هزيمة نكراء، ولكن علينا مراجعة النسب التي نجحنا فيها وحولنا تبعات هذا الحظر إلى فرص وانتصرنا على الأعداء ومنافسينا".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مسؤول-إسرائيلي-سابق-يطالب-بعودة-سياسة-الغموض-تجاه-إيران-1063834868.html
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مسؤول إيراني: طائراتنا التقطت صورا من عمق إسرائيل
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قال المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني محسن رضائي إن بلاده قوية في كل المجالات العلمية والتقنية، وأن الطائرات الإيرانية تمكنت من التقاط صور في عمق إسرائيل.
وأضاف رضائي في كلمة له اليوم الخميس أن "أبناء الشعب الإيراني الغيارى التقطوا صور في عمق الكيان الصهيوني لمسافة بين 700 إلى 800 كيلومتر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
.
وأوضح بأنهم في إيران "حصلوا على معلومات دقيقة حيث أن الأجهزة الإيرانية المزودة بالرادار عادت إلى إيران إذ أن طهران لديها معلومات عن أكثر المسؤولين الصهاينة في داخل التنظيمات الصهيونية".
وتابع رضائي: "إنه ليس من العجب أن تدور أمريكا والكيان الصهيوني حولنا اليوم إذ أنهم يريدون إعادتنا إلى الوضع السابق، فلو كان الفريق المفاوض في الطرف المقابل لديه شيء من الحرص على شعبنا فلماذا لا يقبلون بما يريده هذا الشعب؟".
وقال المسؤول الإيراني: "نحن نقول إننا جادون في موضوع البرنامج النووي حتى إن إيران قدمت اقتراحات ومشاريع، لماذا لا يقبل هؤلاء ولا يريدون تحقيق إرادة الشعب الإيراني التي تتميز بالدبلوماسية والمنطق والفكر وهويته الخاصة؟".
وأكد على "أهمية المقاومة أمام العدو في المجالات كافة"، موضحا: "لقد نجحنا في صمودنا أمام الحظر والحصار الاقتصادي الذي فرضه علينا العدو الذي تكبد هزيمة نكراء، ولكن علينا مراجعة النسب التي نجحنا فيها وحولنا تبعات هذا الحظر إلى فرص وانتصرنا على الأعداء ومنافسينا".