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https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصدر-لـسبوتنيك-ولي-العهد-السعودي-يزور-الأردن-الثلاثاء-المقبل-1063826195.html
مصدر لـ"سبوتنيك": ولي العهد السعودي يزور الأردن الثلاثاء المقبل
مصدر لـ"سبوتنيك": ولي العهد السعودي يزور الأردن الثلاثاء المقبل
صرح مصدر مطلع، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سوف يزور الأردن الثلاثاء المقبل، بعد أن يُتم زيارة إلى مصر، وسيتوجه بعد الأردن في اليوم التالي،... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T16:12+0000
2022-06-18T16:12+0000
العالم العربي
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سوف يزور الأردن الثلاثاء المقبل بعد أن يُتم زيارة إلى مصر، وسيتوجه بعد الأردن إلى تركيا في اليوم التالي".ووفقاً للمصدر، "سيتم خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن بحث ملفات مثل الشأن الاقتصادي والاستثماري وأمن الطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة سلوك إيران في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني".ولفت المصدر إلى أن "موضوع الأزمة الروسية والأوكرانية لن يغيب عن المحادثات"، موضحا أنه "سيتم مناقشة قضايا تخص الشباب وفرص العمل".ووفقا للمصدر، سيتم أيضا بحث تحقيق الموائمة بين رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية، وبين رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بما يحقق المنفعة المتبادلة لدى الشعبين بين المملكتين، بالإضافة لما سبق فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيلتقي ولي العهد الأردني الأمير الحسين، و"يأتي لقاء ولي العهد الأردني وولي العهد السعودي في إطار الاهتمام بتمكين الشباب ودورهم الفاعل".
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العالم العربي

مصدر لـ"سبوتنيك": ولي العهد السعودي يزور الأردن الثلاثاء المقبل

16:12 GMT 18.06.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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صرح مصدر مطلع، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سوف يزور الأردن الثلاثاء المقبل، بعد أن يُتم زيارة إلى مصر، وسيتوجه بعد الأردن في اليوم التالي، الأربعاء، إلى تركيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سوف يزور الأردن الثلاثاء المقبل بعد أن يُتم زيارة إلى مصر، وسيتوجه بعد الأردن إلى تركيا في اليوم التالي".
ووفقاً للمصدر، "سيتم خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن بحث ملفات مثل الشأن الاقتصادي والاستثماري وأمن الطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مناقشة سلوك إيران في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني".
ولفت المصدر إلى أن "موضوع الأزمة الروسية والأوكرانية لن يغيب عن المحادثات"، موضحا أنه "سيتم مناقشة قضايا تخص الشباب وفرص العمل".
ووفقا للمصدر، سيتم أيضا بحث تحقيق الموائمة بين رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية، وبين رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بما يحقق المنفعة المتبادلة لدى الشعبين بين المملكتين، بالإضافة لما سبق فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيلتقي ولي العهد الأردني الأمير الحسين، و"يأتي لقاء ولي العهد الأردني وولي العهد السعودي في إطار الاهتمام بتمكين الشباب ودورهم الفاعل".
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