https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصرع-5-أشخاص-إثر-انهيار-مبنى-بسبب-الأمطار-في-قوانغشي-الصينية-1063839124.html
مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مبنى بسبب الأمطار في قوانغشي الصينية
مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مبنى بسبب الأمطار في قوانغشي الصينية
تأكد مصرع خمسة أشخاص بعد هطول أمطار غزيرة على جزء من منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم السبت. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:41+0000
2022-06-18T21:41+0000
2022-06-18T21:41+0000
الصين
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وقالت إدارة الأرصاد الجوية المحلية، إن الأمطار الغزيرة اجتاحت محافظة رونغشوي ذاتية الحكم لقومية مياو ومحافظة رونغآن، التابعتين لمدينة ليوتشو، من ليلة الجمعة إلى صباح السبت، وبلغ منسوب الأمطار 385.6 ملم في بعض المناطق.فُقد خمسة أشخاص في قرية قودو بمحافظة رونغشوي بعد انهيار مبنى خشبي. وتم إرسال فريق مكون من أكثر من 100 شخص من إدارة الطوارئ المحلية والموارد الطبيعية ومكافحة الحرائق والدوائر الصحية، للمشاركة في عمليات الإنقاذ.وأعلنت حكومة المحافظة مساء السبت عن العثور على جثث جميع السكان المفقودين الخمسة، وانتهاء أعمال البحث، وفقا لوكالة شينخوا.ونُقل السكان المجاورون إلى أماكن آمنة، حيث استؤنفت حركة المرور وعادت إمدادات المياه، بينما لا تزال إمدادات الطاقة وإشارات الاتصالات، قيد الإصلاح. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في المنطقة حتى 21 يونيو/حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/الصين-تجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-البحر-الأصفر-1063837161.html
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مبنى بسبب الأمطار في قوانغشي الصينية
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تأكد مصرع خمسة أشخاص بعد هطول أمطار غزيرة على جزء من منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم السبت.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية المحلية، إن الأمطار الغزيرة اجتاحت محافظة رونغشوي ذاتية الحكم لقومية مياو ومحافظة رونغآن، التابعتين لمدينة ليوتشو، من ليلة الجمعة إلى صباح السبت، وبلغ منسوب الأمطار 385.6 ملم في بعض المناطق
.
فُقد خمسة أشخاص في قرية قودو بمحافظة رونغشوي بعد انهيار مبنى خشبي. وتم إرسال فريق مكون من أكثر من 100 شخص من إدارة الطوارئ المحلية والموارد الطبيعية ومكافحة الحرائق والدوائر الصحية، للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
وأعلنت حكومة المحافظة مساء السبت عن العثور على جثث جميع السكان المفقودين الخمسة، وانتهاء أعمال البحث، وفقا لوكالة شينخوا.
ونُقل السكان المجاورون إلى أماكن آمنة، حيث استؤنفت حركة المرور وعادت إمدادات المياه، بينما لا تزال إمدادات الطاقة وإشارات الاتصالات، قيد الإصلاح. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في المنطقة حتى 21 يونيو/حزيران الجاري.