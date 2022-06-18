https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصرع-6-أشخاص-إثر-انفجار-مصنع-بشمال-غربي-الصين-1063798971.html
مصرع 6 أشخاص إثر انفجار مصنع بشمال غربي الصين
مصرع 6 أشخاص إثر انفجار مصنع بشمال غربي الصين
أكدت السلطات المحلية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، يوم الجمعة الماضي، مصرع ستة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع بأحد المصانع في المقاطعة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T02:42+0000
2022-06-18T02:42+0000
2022-06-18T02:42+0000
الصين
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وحدث الانفجار في الساعة (6:58 بالتوقيت المحلي) مساء الخميس الماضي، في مصنع كيماوي بمدينة لانتشو، حاضرة المقاطعة، وفقا لوكالة شينخوا.وأصيب وقتها ثمانية أشخاص بجروح وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية، وخرج واحد منهم من المستشفى، بينما يرقد الآخرون في حالة صحية مستقرة. ووصل فريق عمل أرسلته وزارة إدارة الطوارئ إلى موقع الانفجار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
مصرع 6 أشخاص إثر انفجار مصنع بشمال غربي الصين
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أكدت السلطات المحلية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، يوم الجمعة الماضي، مصرع ستة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع بأحد المصانع في المقاطعة.
وحدث الانفجار في الساعة (6:58 بالتوقيت المحلي) مساء الخميس الماضي، في مصنع كيماوي بمدينة لانتشو، حاضرة المقاطعة، وفقا لوكالة شينخوا.
وأصيب وقتها ثمانية أشخاص بجروح وأرسلوا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية
، وخرج واحد منهم من المستشفى، بينما يرقد الآخرون في حالة صحية مستقرة. ووصل فريق عمل أرسلته وزارة إدارة الطوارئ إلى موقع الانفجار.