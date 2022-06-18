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مصر تستهدف زيادة محصول القطن هذا العام
مصر تستهدف زيادة محصول القطن هذا العام
تستهدف الحكومة المصرية زيادة محصولها من القطن هذا العام، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن منذ بداية موسم الزراعة، في مارس/ آذار الماضي وحتى... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T06:54+0000
2022-06-18T06:54+0000
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ونقلت جريدة "المال" عن محمد خضر، رئيس الهيئة المصرية للتحكيم واختبارات القطن، قوله بأن ما تمت زراعته حتى الآن بلغ 79% من إجمالي مستهدف محصول القطن لهذا العام والبالغ 412 ألف فدان قطن.وأشار خضر إلى أن ما تمت زراعته من محصول القطن للعام الجاري وحتى 15 يونيو/ حزيران الجاري، بلغ 326.5 ألف فدان، متجاوزا بذلك مساحة محصول القطن خلال تلك الفترة من العام الماضي والذي بلغ نحو 233.5 الف فدان قطن.وكان المسؤول المصري قد توقع تراجع مساحات محصول القطن بنسبة 20% عن المستهدف هذا العام، وذلك على أثر اتجاه بعض المزارعين لمحاصيل بديلة والأرز والذرة للاستفادة من ارتفاع أسعار الغذاء، رغم ذلك فإنه من المتوقع أن تسجل إنتاجية القطن لمحصول 2022 نحو 2.7 مليون قنطار زهر القطن مقارنة بـ 1.25مليون قنطار زهر إنتاجية عام2021، بحسب الهيئة المصرية للتحكيم واختبارات القطن.يذكر أن الموسم الحالي يشهد زراعة 9 أصناف، بينها جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45.وتستمر عمليات زراعة القطن التي بدأت في مارس/ آذار الماضي حتى 20 يونيو من الشهر الجاري، بحسب رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وأشار رئيس الهيئة إلى أن آليات تسويق محصول القطن لعام 2022، ستعلن عقب الانتهاء من زراعته.وشهدت أسعار شراء القطن من المزارعين في مصر قفزة كبيرة، العام الماضي، ليتجاوز سعره 5000 جنيه مقابل 2100 جنيه سعره في عام 2020.
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أخبار مصر الآن, اقتصاد

مصر تستهدف زيادة محصول القطن هذا العام

06:54 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Denis Abramov / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القطن في مقاطعة إيزوبيليننسكي في إقليم ستافروبول الروسي لأول مرة منذ 50 عامًا
حصاد القطن في مقاطعة إيزوبيليننسكي في إقليم ستافروبول الروسي لأول مرة منذ 50 عامًا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Denis Abramov
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تستهدف الحكومة المصرية زيادة محصولها من القطن هذا العام، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحات المزروعة بالقطن منذ بداية موسم الزراعة، في مارس/ آذار الماضي وحتى منتصف يونيو/ حزيران الجاري، لتسجل 326.5 ألف فدان قطن.
ونقلت جريدة "المال" عن محمد خضر، رئيس الهيئة المصرية للتحكيم واختبارات القطن، قوله بأن ما تمت زراعته حتى الآن بلغ 79% من إجمالي مستهدف محصول القطن لهذا العام والبالغ 412 ألف فدان قطن.
وأشار خضر إلى أن ما تمت زراعته من محصول القطن للعام الجاري وحتى 15 يونيو/ حزيران الجاري، بلغ 326.5 ألف فدان، متجاوزا بذلك مساحة محصول القطن خلال تلك الفترة من العام الماضي والذي بلغ نحو 233.5 الف فدان قطن.
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وكان المسؤول المصري قد توقع تراجع مساحات محصول القطن بنسبة 20% عن المستهدف هذا العام، وذلك على أثر اتجاه بعض المزارعين لمحاصيل بديلة والأرز والذرة للاستفادة من ارتفاع أسعار الغذاء، رغم ذلك فإنه من المتوقع أن تسجل إنتاجية القطن لمحصول 2022 نحو 2.7 مليون قنطار زهر القطن مقارنة بـ 1.25مليون قنطار زهر إنتاجية عام2021، بحسب الهيئة المصرية للتحكيم واختبارات القطن.
يذكر أن الموسم الحالي يشهد زراعة 9 أصناف، بينها جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45.
وتستمر عمليات زراعة القطن التي بدأت في مارس/ آذار الماضي حتى 20 يونيو من الشهر الجاري، بحسب رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وأشار رئيس الهيئة إلى أن آليات تسويق محصول القطن لعام 2022، ستعلن عقب الانتهاء من زراعته.
وشهدت أسعار شراء القطن من المزارعين في مصر قفزة كبيرة، العام الماضي، ليتجاوز سعره 5000 جنيه مقابل 2100 جنيه سعره في عام 2020.
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