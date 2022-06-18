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مظاهرة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد
مظاهرة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد
أفادت وكالة "يوروبا برس" أن آلاف العاملين الطبيين قد تظاهروا في العاصمة الإسبانية مدريد، مطالبين بمزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T16:05+0000
2022-06-18T16:06+0000
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وفقا للوكالة، شارك في المظاهرة عاملون في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء البلاد. وساروا من ساحة جاسينتو بينافينتي، متجاوزين مجلس النواب، وتوقفوا عند وزارة الصحة.وبحسب المنظمين، بلغ عدد المشاركين 8000، فيما تدعي السلطات مشاركة 1700 شخص فقط. وحملوا لافتات كتب عليها "مزيد من الموارد.. كلام أقل".
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مظاهرة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد

16:05 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 16:06 GMT 18.06.2022)
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUمظاهرة في مدريد
مظاهرة في مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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أفادت وكالة "يوروبا برس" أن آلاف العاملين الطبيين قد تظاهروا في العاصمة الإسبانية مدريد، مطالبين بمزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية.
وفقا للوكالة، شارك في المظاهرة عاملون في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء البلاد. وساروا من ساحة جاسينتو بينافينتي، متجاوزين مجلس النواب، وتوقفوا عند وزارة الصحة.
وبحسب المنظمين، بلغ عدد المشاركين 8000، فيما تدعي السلطات مشاركة 1700 شخص فقط. وحملوا لافتات كتب عليها "مزيد من الموارد.. كلام أقل".
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