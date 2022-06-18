https://arabic.sputniknews.com/20220618/مظاهرة-كبيرة-في-العاصمة-الاسبانية-مدريد-1063825906.html
مظاهرة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد
مظاهرة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد
أفادت وكالة "يوروبا برس" أن آلاف العاملين الطبيين قد تظاهروا في العاصمة الإسبانية مدريد، مطالبين بمزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T16:05+0000
2022-06-18T16:05+0000
2022-06-18T16:06+0000
العالم
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وفقا للوكالة، شارك في المظاهرة عاملون في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء البلاد. وساروا من ساحة جاسينتو بينافينتي، متجاوزين مجلس النواب، وتوقفوا عند وزارة الصحة.وبحسب المنظمين، بلغ عدد المشاركين 8000، فيما تدعي السلطات مشاركة 1700 شخص فقط. وحملوا لافتات كتب عليها "مزيد من الموارد.. كلام أقل".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مظاهرة كبيرة في العاصمة الإسبانية مدريد
16:05 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 16:06 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة "يوروبا برس" أن آلاف العاملين الطبيين قد تظاهروا في العاصمة الإسبانية مدريد، مطالبين بمزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية.
وفقا للوكالة، شارك في المظاهرة عاملون في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء البلاد. وساروا من ساحة جاسينتو بينافينتي، متجاوزين مجلس النواب، وتوقفوا عند وزارة الصحة.
وبحسب المنظمين، بلغ عدد المشاركين 8000، فيما تدعي السلطات مشاركة 1700 شخص فقط. وحملوا لافتات كتب عليها "مزيد من الموارد.. كلام أقل".