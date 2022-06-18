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https://arabic.sputniknews.com/20220618/معلومات-عن-قوة-غواصات-وطائرات-كوريا-الجنوبية-1063831996.html
معلومات عن قوة غواصات وطائرات كوريا الجنوبية
معلومات عن قوة غواصات وطائرات كوريا الجنوبية
دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، وون إن تشول، فرعين من القوات الاستراتيجية لبلاده إلى الاستعداد لشل قلب قوات العدو بضربة واحدة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T19:28+0000
2022-06-18T19:28+0000
رصد عسكري
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جاء ذلك خلال تفقده قوة الغواصات والطائرات في المنطقة الجنوبية للجيش، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت.ما هو حجم القوة الجوية لكوريا الجنوبية؟تمتلك كوريا الجنوبية ألفا و595 طائرة حربية تضم 402 مقاتلة وطائرة اعتراضية و90 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و289 طائرة تدريب.كما تمتلك 30 طائرة مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود في الجو و739 مروحية بينها 112 مروحية هجومية.ما هو حجم قوة الغواصات لكوريا الجنوبية؟تمتلك كوريا الجنوبية أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 13 عالميا ويضم 234 وحدة بحرية.وتضم قوة الغواصات الكورية الجنوبية 22 غواصة تجعلها في المرتبة رقم 5 بين أقوى أسلحة الغواصات في العالم.يذكر أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة رقم 6 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/رئيس-هيئة-الأركان-المشتركة-الكوري-الجنوبي-يتفقد-جاهزية-القوات-في-الجنوب-1063814307.html
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رصد عسكري

معلومات عن قوة غواصات وطائرات كوريا الجنوبية

19:28 GMT 18.06.2022
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABغواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021
غواصة هندية للقوات الخاصة في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
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دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، وون إن تشول، فرعين من القوات الاستراتيجية لبلاده إلى الاستعداد لشل قلب قوات العدو بضربة واحدة.
جاء ذلك خلال تفقده قوة الغواصات والطائرات في المنطقة الجنوبية للجيش، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

ما هو حجم القوة الجوية لكوريا الجنوبية؟

تمتلك كوريا الجنوبية ألفا و595 طائرة حربية تضم 402 مقاتلة وطائرة اعتراضية و90 طائرة هجومية و41 طائرة نقل عسكري و289 طائرة تدريب.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
رئيس الأركان الكوري الجنوبي يأمر بالجاهزية لـ"شل قلب القوات المعادية بضربة واحدة"
12:13 GMT
كما تمتلك 30 طائرة مهام خاصة و4 طائرات تزود بالوقود في الجو و739 مروحية بينها 112 مروحية هجومية.

ما هو حجم قوة الغواصات لكوريا الجنوبية؟

تمتلك كوريا الجنوبية أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 13 عالميا ويضم 234 وحدة بحرية.
وتضم قوة الغواصات الكورية الجنوبية 22 غواصة تجعلها في المرتبة رقم 5 بين أقوى أسلحة الغواصات في العالم.
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
أمس, 10:15 GMT
يذكر أن جيش كوريا الجنوبية يصنف في المرتبة رقم 6 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
© Sputnikما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
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