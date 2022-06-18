https://arabic.sputniknews.com/20220618/مقارنة-بين-الجيشين-الإيراني-والإسرائيلي-في-2022-1063823889.html
مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022
مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022
تصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل في السنوات الأخيرة وأصبحت التصريحات المتبادلة جزء من حرب نفسية يؤكد فيها كل طرف تفوقه على الطرف الآخر عسكريا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T15:42+0000
2022-06-18T15:42+0000
2022-06-18T15:44+0000
رصد عسكري
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ويصنف الجيشان الإيراني والإسرائيلي ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2022.وأورد الموقع مقارنة بين الجيشين الإيراني الذي يحتل المرتبة رقم 14 عالميا وبين الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم.قدرات إيران العسكريةيتجاوز عدد سكان إيران 85 مليون نسمة بينهم أكثر من 48 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ونحو 40 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية.يصلح لسن التجنيد سنويا في إيران نحو 1.3 مليون فرد، ويضم جيشها قوات عاملة قوامها 575 ألف فرد إضافة إلى 350 ألف فرد يمثلون قوة احتياطية، و90 ألف قوات شبه عسكرية.تمتلك إيران 543 طائرة حربية بينها 197 مقاتلة و23 طائرة هجومية و85 طائرة نقل عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة و126 مروحية بينها 12 مروحية عسكرية.تضم قوة الدبابات الإيرانية ألفين و831 دبابة و7 آلاف و600 مدرعة وألف و30 مدفع ذاتي الحركة وألفين و108 مدفع ميداني وألفين و485 راجمة صواريخ.ولفت الموقع إلى أن إيران تمتلك أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا ويمتلك 142 وحدة بحرية 19 غواصة و7 فرقاطات و3 كورفيتات و66 سفينة دورية وكاسحة ألغام بحرية.وتمتلك إيران 319 مطارا عسكريا و4 موانئ بحرية وتصنف بين أكبر 6 منتجين للنفط في العالم.قدرات إسرائيل العسكريةيتجاوز عدد سكان إسرائيل 8.7 مليون نسمة بينهم نحو 3.6 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية نحو 3 ملايين نسمة ويصل لسن التجنيد سنويا 123 ألف فرد سنويا.يضم الجيش الإسرائيلي 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و8 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.تتكون القوات الجوية الإسرائيلية من 597 طائرة حربية بينها 241 مقاتلة و27 طائرة هجومية و15 طائرة تدريب و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.تضم القوات البرية الإسرائيلية ألفا و900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.وتمتلك إسرائيل أسطولا حربيا يتكون من 67 وحدة بحرية بينها 5 غواصات و7 كورفيتات و45 سفينة دورية.وتمتلك إسرائيل 42 مطارا و5 موانئ وتصنف في المرتبة رقم 70 عالميا في إنتاج النفط.
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رصد عسكري
مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022
15:42 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
تصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل في السنوات الأخيرة وأصبحت التصريحات المتبادلة جزء من حرب نفسية يؤكد فيها كل طرف تفوقه على الطرف الآخر عسكريا.
ويصنف الجيشان الإيراني والإسرائيلي ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات
موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2022.
وأورد الموقع مقارنة بين الجيشين الإيراني الذي يحتل المرتبة رقم 14 عالميا وبين الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
قدرات إيران العسكرية
يتجاوز عدد سكان إيران 85 مليون نسمة بينهم أكثر من 48 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ونحو 40 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية.
يصلح لسن التجنيد سنويا في إيران نحو 1.3 مليون فرد، ويضم جيشها قوات عاملة قوامها 575 ألف فرد إضافة إلى 350 ألف فرد يمثلون قوة احتياطية، و90 ألف قوات شبه عسكرية.
تصل ميزانية الجيش الإيراني إلى 5 مليارات دولار.
تمتلك إيران 543 طائرة حربية
بينها 197 مقاتلة و23 طائرة هجومية و85 طائرة نقل عسكري و96 طائرة تدريب و9 طائرات مهام خاصة و126 مروحية بينها 12 مروحية عسكرية.
تضم قوة الدبابات الإيرانية ألفين و831 دبابة و7 آلاف و600 مدرعة وألف و30 مدفع ذاتي الحركة وألفين و108 مدفع ميداني وألفين و485 راجمة صواريخ.
ولفت الموقع إلى أن إيران تمتلك أسطولا حربيا يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا ويمتلك 142 وحدة بحرية 19 غواصة و7 فرقاطات و3 كورفيتات و66 سفينة دورية وكاسحة ألغام بحرية.
وتمتلك إيران 319 مطارا عسكريا و4 موانئ بحرية وتصنف بين أكبر 6 منتجين للنفط في العالم.
قدرات إسرائيل العسكرية
يتجاوز عدد سكان إسرائيل 8.7 مليون نسمة بينهم نحو 3.6 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية نحو 3 ملايين نسمة ويصل لسن التجنيد سنويا 123 ألف فرد سنويا.
يضم الجيش الإسرائيلي 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و8 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
تصل ميزانية دفاع الجيش الإسرائيلي إلى 17.8 مليار دولار.
تتكون القوات الجوية الإسرائيلية
من 597 طائرة حربية بينها 241 مقاتلة و27 طائرة هجومية و15 طائرة تدريب و153 طائرة تدريب و23 طائرة مهام خاصة و127 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.
تضم القوات البرية الإسرائيلية ألفا و900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.
12 نوفمبر 2020, 12:05 GMT
وتمتلك إسرائيل أسطولا حربيا
يتكون من 67 وحدة بحرية بينها 5 غواصات و7 كورفيتات و45 سفينة دورية.
وتمتلك إسرائيل 42 مطارا و5 موانئ وتصنف في المرتبة رقم 70 عالميا في إنتاج النفط.