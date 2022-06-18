https://arabic.sputniknews.com/20220618/منظمة-الصحة-العالمية-2103-حالات-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-في-42-دولة-1063839865.html
منظمة الصحة العالمية: 2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في 42 دولة
منظمة الصحة العالمية: 2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في 42 دولة
قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة حتى منتصف يونيو/حزيران الجاري بلغت 2103 حالات في 42 دولة عضو عبر خمسة مناطق تابعة... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T23:42+0000
2022-06-18T23:42+0000
2022-06-18T23:42+0000
جدري القردة
منظمة الصحة العالمية
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وأشارت المنظمة، في آخر تحديث لها حول تطورات انتشار مرض جدري القردة، اليوم السبت ، إلى أن تأكيد حالة واحدة من جدري القردة في بلد ما يعتبر تفشيا، موضحة أن الظهور غير المتوقع لجدري القردة في عدة مناطق في ظل الغياب الأولي للروابط الوبائية بالمناطق التي أبلغت تاريخيا عن وجود الجدري يشير إلى أنه ربما كان هناك حالات انتقال غير مكتشفة لبعض الوقت.ولفتت المنظمة إلى أنها تقيم المخاطر على المستوى العالمي على أنها معتدلة وذلك بالنظر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن العديد من حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في العديد من البلدان في المناطق الجغرافية المتباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية ذلك تزامنا مع حقيقة أن معدل الوفيات ظل منخفضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إسرائيل-تسجل-سادس-إصابة-بجدري-القردة-1063719361.html
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جدري القردة, منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية: 2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في 42 دولة
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قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة حتى منتصف يونيو/حزيران الجاري بلغت 2103 حالات في 42 دولة عضو عبر خمسة مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية (أقاليم الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ).
وأشارت المنظمة، في آخر تحديث لها حول تطورات انتشار مرض جدري القردة
، اليوم السبت ، إلى أن تأكيد حالة واحدة من جدري القردة في بلد ما يعتبر تفشيا، موضحة أن الظهور غير المتوقع لجدري القردة في عدة مناطق في ظل الغياب الأولي للروابط الوبائية بالمناطق التي أبلغت تاريخيا عن وجود الجدري يشير إلى أنه ربما كان هناك حالات انتقال غير مكتشفة لبعض الوقت.
ولفتت المنظمة إلى أنها تقيم المخاطر على المستوى العالمي على أنها معتدلة وذلك بالنظر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن العديد من حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في العديد من البلدان في المناطق الجغرافية المتباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية ذلك تزامنا مع حقيقة أن معدل الوفيات ظل منخفضا.