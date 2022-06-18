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ميانمار تعتزم زيادة وارداتها من القمح الروسي
ميانمار تعتزم زيادة وارداتها من القمح الروسي
قال وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية في ميانمار، أونغ ناينغ، اليوم السبت، إن بلاده تعتزم زيادة حجم إمدادات القمح من روسيا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T07:51+0000
2022-06-18T07:51+0000
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. جاءت تصريحات أونغ ناينغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، أكد خلالها اعتزام بلاده زيادة استيراد القمح الروسي.وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا، واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط. ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.يذكر أن سلطات كييف وضعت بنفسها العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك، وأضاف بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة من دون أي مشاكل.وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري الحبوب، وبخاصة القمح، على مستوى العالم؛ ومع انطلاق العملية الروسية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس من بطش سلطات كييف، عانت بعض الدول من نقص الإمدادات.
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ميانمار تعتزم زيادة وارداتها من القمح الروسي

07:51 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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قال وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية في ميانمار، أونغ ناينغ، اليوم السبت، إن بلاده تعتزم زيادة حجم إمدادات القمح من روسيا.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. جاءت تصريحات أونغ ناينغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، أكد خلالها اعتزام بلاده زيادة استيراد القمح الروسي.
وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا، واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط. ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.
يذكر أن سلطات كييف وضعت بنفسها العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك، وأضاف بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة من دون أي مشاكل.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أهم مصدري الحبوب، وبخاصة القمح، على مستوى العالم؛ ومع انطلاق العملية الروسية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس من بطش سلطات كييف، عانت بعض الدول من نقص الإمدادات.
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