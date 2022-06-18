عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/ناشطة-سعودية-لمنتقديها-من-الرجال-أنتم-عالة-على-المجتمع-1063814057.html
ناشطة سعودية لمنتقديها من الرجال: أنتم عالة على المجتمع
ناشطة سعودية لمنتقديها من الرجال: أنتم عالة على المجتمع
وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني، انتقادات شديدة لبعض الرجال، الذين سخروا منها، وفق تعبيرها. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:12+0000
2022-06-18T12:12+0000
منوعات
ناشطة
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063807902_0:21:1192:692_1920x0_80_0_0_fb7ae8c7bfb55b0fcf1105419e10cdb6.jpg
ونشرت القحطاني مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "تيك توك"، قالت فيه: "والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة".وأضافت: "أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أية امراة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه".وتابعت القحطاني: "ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت أخته اللي تشتريله، عالة عالمجتمع".وأكدت رهف القحطاني أنها "فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث أنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا"، على حد قولها.وخرجت القحطاني في الفيديو المتداول بعد أسئلة من متابعين فيما يبدو، إذ أوضحت أنها دفعت 200 ألف ريال، وليس 400 ألف، "كما يظن الكثير من الأشخاص"، وفقا لقولها.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063807902_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_3eafa11fbc556dacbb51f7dc7ad2479d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, ناشطة, السعودية

ناشطة سعودية لمنتقديها من الرجال: أنتم عالة على المجتمع

12:12 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENتطبيق "تيك توك"
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
تابعنا عبرTelegram
وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني، انتقادات شديدة لبعض الرجال، الذين سخروا منها، وفق تعبيرها.
ونشرت القحطاني مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "تيك توك"، قالت فيه: "والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة".
وأضافت: "أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أية امراة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه".
وتابعت القحطاني: "ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت أخته اللي تشتريله، عالة عالمجتمع".
وأكدت رهف القحطاني أنها "فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث أنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا"، على حد قولها.
وخرجت القحطاني في الفيديو المتداول بعد أسئلة من متابعين فيما يبدو، إذ أوضحت أنها دفعت 200 ألف ريال، وليس 400 ألف، "كما يظن الكثير من الأشخاص"، وفقا لقولها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала