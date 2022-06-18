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https://arabic.sputniknews.com/20220618/نجل-ترامب-يسخر-من-سقوط-بايدن-عن-دراجته-متى-سيلومون-بوتين؟-1063833700.html
نجل ترامب يسخر من سقوط بايدن عن دراجته: "متى سيلومون بوتين؟"
نجل ترامب يسخر من سقوط بايدن عن دراجته: "متى سيلومون بوتين؟"
علق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، على سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته بطريقة هزلية أثارت سخرية رواد... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:00+0000
2022-06-18T20:00+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
تويتر
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وغرد دونالد جونيور عبر حسابه على تويتر مرتين، حيث شارك المقطع بكلا التغريدتين، وأرفق أول مشاركة بتعليق: "كم سيستغرقهم الوقت لإلقاء اللوم على بوتين؟"، في إشارة إلى تحميل إدارة بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية أي حدث عالمي أو أزمة اقتصادية.وأما في التغريدة الثانية فقد أرفق دونالد جونيور تعليقا لا يقل كوميدية عن سابقه حيث قال: "لقد صدمت فقط لأنهم سمحوا له بركوب دراجة بدون عجلات تدريب (عجلات إضافية)".وسقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية.ووقع بايدن في الموقف المحرج (والذي لا يعد الأول من نوعه) من دراجته أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, تويتر

نجل ترامب يسخر من سقوط بايدن عن دراجته: "متى سيلومون بوتين؟"

20:00 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBلحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية
لحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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علق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، على سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته بطريقة هزلية أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وغرد دونالد جونيور عبر حسابه على تويتر مرتين، حيث شارك المقطع بكلا التغريدتين، وأرفق أول مشاركة بتعليق: "كم سيستغرقهم الوقت لإلقاء اللوم على بوتين؟"، في إشارة إلى تحميل إدارة بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية أي حدث عالمي أو أزمة اقتصادية.
وأما في التغريدة الثانية فقد أرفق دونالد جونيور تعليقا لا يقل كوميدية عن سابقه حيث قال: "لقد صدمت فقط لأنهم سمحوا له بركوب دراجة بدون عجلات تدريب (عجلات إضافية)".
وسقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية.
ووقع بايدن في الموقف المحرج (والذي لا يعد الأول من نوعه) من دراجته أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.
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