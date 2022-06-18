https://arabic.sputniknews.com/20220618/نظام-غذائي-ساعد-الناس-على-خسارة-13-رطلا-في-4-أشهر-1063827267.html

نظام غذائي ساعد الناس على خسارة 13 رطلا في 4 أشهر

نظام غذائي ساعد الناس على خسارة 13 رطلا في 4 أشهر

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فهناك العديد من الخيارات المتعلقة بخطط الوجبات وعادات الأكل الآمنة لصحتك العامة، ومع ذلك، فإن بعضها أكثر فعالية من الآخر. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T16:36+0000

2022-06-18T16:36+0000

2022-06-18T16:36+0000

الصحة

منوعات

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وفقا لبحث جديد، قد يكون أفضل رهان لك هو اختيار نظام غذائي نباتي لا يركز على تقييد السعرات الحرارية ولكنه يتضمن حصة عادلة من البقوليات.تضمنت دراسة أجرتها لجنة الأطباء للطب المسؤول (مقرها واشنطن) والتي نُشرت مؤخرا في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، 244 مشاركا كانوا جميعا يعانون من زيادة الوزن، على ما نقل موقع Eat This, Not That.بينما حافظ البعض على وجباتهم الغذائية العادية، طُلب من البعض الآخر التحول إلى نظام غذائي نباتي قليل الدسم لا يتطلب تقييد السعرات الحرارية.بعد أربعة أشهر، انخفض وزن أولئك الذين تمسكوا بنظام غذائي نباتي 13 رطلا (نحو 6 كليوغرامات) في المتوسط، في حين أن المشاركين الذين تناولوا الكثير من البقوليات على وجه التحديد فقدوا الوزن وكتلة الدهون وكذلك الأنسجة الدهنية الحشوية.تقول المؤلفة المشاركة في الدراسة هانا كاهليوفا مديرة البحوث السريرية في لجنة الأطباء: "هذا يعني تجنب المنتجات الحيوانية واتباع نظام غذائي نباتي غني بالفواكه والخضروات والحبوب والفاصوليا".عندما يتعلق الأمر بالسبب الذي يجعل النظام الغذائي النباتي فعالا للغاية، تقول دانا إليس هونز أخصائية تغذية إكلينيكية في المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "عندما يكون نظاما غذائيا نباتيا كاملا فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات النباتية ومحتوى الماء. هذا النوع من النظام الغذائي يشبع للغاية، لذلك لا تدرك أنك تأكل أقل سعرات حرارية".علاوة على ذلك، تضيف هونز: "هذه الأطعمة مضادة للالتهابات، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وتساعد في تنظيم الهرمونات، وهو أمر مفيد للصحة وإنقاص الوزن".بالنسبة للبقوليات، توضح هونز أنها "غنية بالألياف والبروتين بشكل لا يصدق مما يجعلها مشبعة للغاية، كما ترفع درجة حرارة الجسم أثناء الهضم (التأثير الحراري للطعام)، لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية لهضمها".

https://arabic.sputniknews.com/20210206/طبيب-روسي-لهذه-الأسباب-تعتبرالبقوليات-هي-المنتج-الغذائي-المثالي-1048031549.html

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