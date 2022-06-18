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https://arabic.sputniknews.com/20220618/وزير-الخارجية-الأمريكي-السابق-يكشف-الحل-السحري-الذي-جعله-يفقد-كثيرا-من-وزنه-فيديو-1063812312.html
وزير الخارجية الأمريكي السابق يكشف الحل السحري الذي جعله يفقد كثيرا من وزنه... فيديو
وزير الخارجية الأمريكي السابق يكشف الحل السحري الذي جعله يفقد كثيرا من وزنه... فيديو
كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الطريقة السحرية التي اتبعها وجعلته يخسر كثيرا من وزنه. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T11:57+0000
2022-06-18T11:57+0000
منوعات
مجتمع
وزير الخارجية الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه تمكن من خسارة الوزن عن طريق اتباع الأسلوب القديم.وعن تأثره بقربه من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشهير بحبه للوجبات السريعة، وربما أن ذلك القرب هو سبب زيادة وزنه في السابق، ضحك بومبيو وقال إن "ذلك ليس صحيحاً".وتابع: "ذلك التحدي هو لمايك بومبيو وليس لأي أحد آخر".وأتم قائلا: "أنا أحب الوجبات السريعة والحلويات.. كما ينقصني الانضباط"، لافتا إلى أنه الآن في حال أفضل.
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منوعات, مجتمع, وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

وزير الخارجية الأمريكي السابق يكشف الحل السحري الذي جعله يفقد كثيرا من وزنه... فيديو

11:57 GMT 18.06.2022
© AP Photo / Cliff Owenوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Cliff Owen
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كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الطريقة السحرية التي اتبعها وجعلته يخسر كثيرا من وزنه.
وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه تمكن من خسارة الوزن عن طريق اتباع الأسلوب القديم.
وأوضح أنه "توقف عن تناول الخبز والباستا والأرز وكل وجبات الشرق الأوسط الشهية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر".
وعن تأثره بقربه من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشهير بحبه للوجبات السريعة، وربما أن ذلك القرب هو سبب زيادة وزنه في السابق، ضحك بومبيو وقال إن "ذلك ليس صحيحاً".
وتابع: "ذلك التحدي هو لمايك بومبيو وليس لأي أحد آخر".
وأتم قائلا: "أنا أحب الوجبات السريعة والحلويات.. كما ينقصني الانضباط"، لافتا إلى أنه الآن في حال أفضل.
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