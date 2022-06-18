https://arabic.sputniknews.com/20220618/وفاة-أمير-سعودي-والديوان-الملكي-ينعيه-1063803986.html
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة أمير من العائلة المالكة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:27+0000
2022-06-18T08:27+0000
2022-06-18T08:27+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود".وتابع البيان: "سيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وأتم: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة أمير من العائلة المالكة.
وقال الديوان الملكي السعودي
في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود".
وتابع البيان: "سيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وأتم: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".