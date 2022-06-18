عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/وفاة-أمير-سعودي-والديوان-الملكي-ينعيه-1063803986.html
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة أمير من العائلة المالكة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:27+0000
2022-06-18T08:27+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود".وتابع البيان: "سيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وأتم: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم

وفاة أمير سعودي والديوان الملكي ينعيه

08:27 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
تابعنا عبرTelegram
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة أمير من العائلة المالكة.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود".
وتابع البيان: "سيصلى عليه هذا اليوم السبت، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
وأتم: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала