https://arabic.sputniknews.com/20220618/وفاة-متصفح-إنترنت-إكسبلورر-تنذر-بمشاكل-وفوضى-في-اليابان-1063823745.html

وفاة متصفح "إنترنت إكسبلورر" تنذر بمشاكل وفوضى في اليابان

وفاة متصفح "إنترنت إكسبلورر" تنذر بمشاكل وفوضى في اليابان

ذكرت تقارير أن توقف العمل رسميا بمتصفح "إنترنت إكسبلورر" قد يضع الشركات اليابانية في أزمة ‏حقيقية.‏ 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T15:25+0000

2022-06-18T15:25+0000

2022-06-18T15:25+0000

مجتمع

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ولا تزال العديد من الشركات في الدولة الآسيوية تعمل بـ"إنترنت إكسبلورر"، على الرغم من إنهاء خدمته الأسبوع الماضي، وذلك لأنها تباطأت في التحول إلى متصفحات أخرى، الأمر الذي قد يسبب فوضى لها ستستمر لأشهر، وفقا لمؤشر "نيكي" الياباني.وذكر موقع "نيكي" أن مزود تكنولوجيا المعلومات "كيمانز نت" أجرى دراسة استقصائية للشركات اليابانية في وقت سابق من العام الحالي، ووجد أن العديد منها أُجبرت على استخدام "إنترنت إكسبلورر"، بسبب الأنظمة التي يستخدمها عملاؤها للتعامل مع الطلبات، فضلا عن أن البعض من تلك الشركات كان يستخدم المتصفح المنتهية صلاحيته للتعامل مع أمور، مثل حضور الموظفين والنفقات.وكشفت الدراسة الاستقصائية أنه لم يكن لدى أكثر من خُمس الشركات المستجيبة لها خطة لكيفية نقل أعمالها إلى متصفحات إنترنت بديلة، مثل "غوغل كروم" و"مايكروسوفت إيدج" و"فايرفوكس".كما أفصح تقرير مؤشر "نيكي" أن الأزمة تمتد إلى الوكالات الحكومية، مشيرا إلى أنه يجب عرض الإشعارات المتعلقة بتطبيقات خدمة المعاشات التقاعدية في اليابان عبر الإنترنت في وضع "إنترنت إكسبلورر" على متصفح "إيدج" الأحدث حتى عام 2029 على أقل تقدير، لذلك يجب أن تظل مواقع الإنترنت غير المتوافقة مع المتصفحات الحديثة متاحة لعدة سنوات أخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/إنشاء-قبر-لمتصفح-إنترنت-إكسبلورر-بعد-توقف-خدمته-رسميا-صور-1063785546.html

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