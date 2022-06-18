https://arabic.sputniknews.com/20220618/يوتيوب-يحذف-فيديو-للجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكابيتول-1063805338.html
"يوتيوب" يحذف فيديو للجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول
"يوتيوب" يحذف فيديو للجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول
حذف موقع الفيديوهات "يوتيوب" مقطع فيديو تم تحميله من قبل اللجنة المختارة من جانب مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:20+0000
2022-06-18T09:20+0000
2022-06-18T09:20+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأوضح "يوتيوب" في بيان له، أمس الجمعة، أنه تم حذف الفيديو لانتهاكه سياسة نزاهة الانتخابات الخاصة بالمنصة، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وقال بيان "يوتيوب"، موضحًا: "تحظر سياسة نزاهة الانتخابات الخاصة بنا المحتوى الذي يقدم ادعاءات كاذبة بأن الاحتيال أو الأخطاء أو الثغرات الواسعة النطاق قد غيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، إذا لم يتم توفير سياقا كافيا".وأضاف: "نحن نفرض سياساتنا بالتساوي على الجميع، وقمنا بحذف الفيديو الذي تم تحميله بواسطة قناة لجنة 6 يناير".وكان الفيديو المحذوف عبارة عن مقطع لجلسة استماع أجرتها اللجنة، ونشرتها على منصة الفيديو الخاصة بها، في يوم الثلاثاء الماضي.وأظهر جزء من الفيديو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يردد مزاعمه بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.وعرض الفيديو تصريحا لترامب على قناة "فوكس بيزنس"، والذي يقول فيه: "نحن لدينا ثغرات، إذ نقلوا آلاف الأصوات من حسابي إلى حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن".كما تضمن مقطع الفيديو أيضا بعض الشهادات من المدعي العام السابق، وليام بار.وعلى الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، عرضت شهادة من بار يرفض فيها مزاعم ترامب بشأن تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع في انتخابات عام 2020، ووصفها بأنها "أمور مجنونة"، إلا أن هذا المنظور لم يظهر في الفيديو الذي حذفه "يوتيوب"، أمس الجمعة.وفي جلسات الاستماع العامة التي عقدت، الشهر الجاري، ووصلت إلى 3 حتى لحظة كتابة هذه السطور، فقد عرضت اللجنة حجة للجمهور بأن أعمال الشغب في الكابيتول نتجت عن جهد بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"يوتيوب" يحذف فيديو للجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول
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حذف موقع الفيديوهات "يوتيوب" مقطع فيديو تم تحميله من قبل اللجنة المختارة من جانب مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي وقعت في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وأوضح "يوتيوب" في بيان له، أمس الجمعة، أنه تم حذف الفيديو لانتهاكه سياسة نزاهة الانتخابات الخاصة بالمنصة، وفقا لصحيفة "ذا هيل"
الأمريكية.
وقال بيان "يوتيوب"، موضحًا: "تحظر سياسة نزاهة الانتخابات الخاصة بنا المحتوى الذي يقدم ادعاءات كاذبة بأن الاحتيال أو الأخطاء أو الثغرات الواسعة النطاق قد غيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، إذا لم يتم توفير سياقا كافيا".
وأضاف: "نحن نفرض سياساتنا بالتساوي على الجميع، وقمنا بحذف الفيديو الذي تم تحميله بواسطة قناة لجنة 6 يناير".
وكان الفيديو المحذوف عبارة عن مقطع لجلسة استماع أجرتها اللجنة، ونشرتها على منصة الفيديو الخاصة بها، في يوم الثلاثاء الماضي.
وأظهر جزء من الفيديو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يردد مزاعمه بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وعرض الفيديو تصريحا لترامب على قناة "فوكس بيزنس"، والذي يقول فيه: "نحن لدينا ثغرات، إذ نقلوا آلاف الأصوات من حسابي إلى حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن".
كما تضمن مقطع الفيديو أيضا بعض الشهادات من المدعي العام السابق، وليام بار.
وعلى الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، عرضت شهادة من بار يرفض فيها مزاعم ترامب بشأن تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع في انتخابات عام 2020، ووصفها بأنها "أمور مجنونة"، إلا أن هذا المنظور لم يظهر في الفيديو الذي حذفه "يوتيوب"، أمس الجمعة.
وفي جلسات الاستماع العامة التي عقدت، الشهر الجاري، ووصلت إلى 3 حتى لحظة كتابة هذه السطور، فقد عرضت اللجنة حجة للجمهور بأن أعمال الشغب في الكابيتول نتجت عن جهد بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020.