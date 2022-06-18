https://arabic.sputniknews.com/20220618/-هل-يكون-شمال-العراق-مسرحا-لأحداث-قادمة-1063817270.html
هل يكون شمال العراق مسرحا لأحداث قادمة
هل يكون شمال العراق مسرحا لأحداث قادمة
أدانت وزارة الخارجية العراقية القصف التركي الأخير الذي استهدف مقار حكومية ومنازل في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي البلاد. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T12:54+0000
2022-06-18T12:54+0000
2022-06-18T12:54+0000
راديو
هموم عراقية
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هل يكون شمال العراق مسرحاً لأحداث قادمة
هل يكون شمال العراق مسرحاً لأحداث قادمة
فيما عدّ الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، في تغريدة، يوم الجمعة، تركيا ومصالحها "أهدافاً معادية".فلماذا تكثف تركيا من أنشطتها العسكرية شمالي العراق؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1063816944_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e1394a0f97d27bc6bd9debbc5e790911.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل يكون شمال العراق مسرحا لأحداث قادمة
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أدانت وزارة الخارجية العراقية القصف التركي الأخير الذي استهدف مقار حكومية ومنازل في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي البلاد.
فيما عدّ الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، في تغريدة، يوم الجمعة، تركيا ومصالحها "أهدافاً معادية".
فلماذا تكثف تركيا من أنشطتها العسكرية شمالي العراق؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"الاستراتيجية التركية فيما يخص العمليات العسكرية في شمال العراق ثابتة، لكن المتغير فيها هو تكتيك إدارة المعارك، الذي يقوم على انفتاح القطعات وتعزيز قدرات مسك الأرض، بحيث وصلت المعسكرات التركية في إقليم كردستان لنحو 40 معسكر، علاوة على قاعدة عسكرية قريبة من محافظة دهوك، غرضها تأمين هبوط الطائرات، وتقوم القوات التركية اليوم بعمليات عسكرية بعيدة عن تواجد قوات حزب العمال الكردستاني، وهذا يعني أن تركيا باتت تفصح عن مشروعها في العراق، حيث بدأت أصوات تتحدث عن حق تركيا التاريخي في شمال العراق والمتمثل بضم الموصل وكركوك إلى تركيا، وقد تتحول هذه الأصوات إلى أصوات رسمية كلما اقتربنا من شهر أكتوبر من عام 2023، وهو العام الذي تنتهي فيه اتفاقية لوزان".
وأضاف الشريفي: "تقوم كذلك الاستراتيجية التركية على مسألة قضم الأرض، ولربما العملية العسكرية القادمة في شمال سوريا أيضاً تقوم على هذا المفهوم، وهو ما يطلق عليه بالعمق الاستراتيجي والمجال الحيوي لتركيا بموجب ميثاق ملي، الذي ينص على أن كل منطقة يتواجد فيها الأتراك تُعد تركية، وهذا المشروع التركي قد يصطدم بمصالح محلية أو إقليمية أو دولية، في ظل وجود منظومة تحالفات، والعمليات العسكرية التركية في العراق يجب أن تحسم من خلال الحكومة القادمة، ولا يكون الرد عليها عبر الفصائل المسلحة، وإنما عبر المؤسسات الحكومية، خصوصا وأن هناك تحالفات دولية مع العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق