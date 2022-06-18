https://arabic.sputniknews.com/20220618/11-ألف-مغترب-مغربي-يعودون-إلى-بلادهم-عبر-الموانئ-الإسبانية--1063807143.html
11 ألف مغترب مغربي يعودون إلى بلادهم عبر الموانئ الإسبانية
11 ألف مغترب مغربي يعودون إلى بلادهم عبر الموانئ الإسبانية
عاد أكثر من 11 ألف مغترب مغربي إلى وطنهم خلال اليومين الماضيين، فيما يوصف بأنه أكبر عملية عبور يشهدها العالم في مثل هذا الوقت من كل عام. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T10:06+0000
2022-06-18T10:06+0000
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أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
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وقالت بوابة "أفريقيا" الإخبارية إن 11.096 شخص و3.543 سيارة عبروا الموانئ الإسبانية نحو الموانئ المغربية خلال اليومين الماضيين، بحسب ما ذكرته المديرية العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية .ويشار إلى أن عملية عبور الجالية المغربية من أوروبا إلى بلادهم، تعد أكبر عملية عبور يشهدها العالم سنويا، وتسمى "مرحبا" حيث يحرص آلاف المهاجرين المغاربة في أوروبا والعالم على قضاء جزء من عطلتهم على أرض الوطن.وتعتبر الموانئ الإسبانية من أهم نقاط عبور هذه الأعداد الكبيرة، خاصة موانئ الجزيرة الخضراء وألميريا وطريفة ومالقا وموتريل في الجنوب الإسباني.وتأتي أهمية عملية العودة هذه من أنها تعزز روابط تلك الفئة من المهاجرين بوطنهم وبيئتهم العائلية والثقافية، فضلا عن أهميتها الاقتصادية إذ تنعش الحركة السياحية في مدن الجنوب الإسباني وكذلك في المملكة المغربية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
11 ألف مغترب مغربي يعودون إلى بلادهم عبر الموانئ الإسبانية
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عاد أكثر من 11 ألف مغترب مغربي إلى وطنهم خلال اليومين الماضيين، فيما يوصف بأنه أكبر عملية عبور يشهدها العالم في مثل هذا الوقت من كل عام.
وقالت بوابة "أفريقيا
" الإخبارية إن 11.096 شخص و3.543 سيارة عبروا الموانئ الإسبانية نحو الموانئ المغربية خلال اليومين الماضيين، بحسب ما ذكرته المديرية العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية .
ويشار إلى أن عملية عبور الجالية المغربية من أوروبا إلى بلادهم، تعد أكبر عملية عبور يشهدها العالم سنويا، وتسمى "مرحبا" حيث يحرص آلاف المهاجرين المغاربة في أوروبا والعالم على قضاء جزء من عطلتهم على أرض الوطن.
وتعتبر الموانئ الإسبانية من أهم نقاط عبور هذه الأعداد الكبيرة، خاصة موانئ الجزيرة الخضراء وألميريا وطريفة ومالقا وموتريل في الجنوب الإسباني.
وتأتي أهمية عملية العودة هذه من أنها تعزز روابط تلك الفئة من المهاجرين بوطنهم وبيئتهم العائلية والثقافية، فضلا عن أهميتها الاقتصادية إذ تنعش الحركة السياحية في مدن الجنوب الإسباني وكذلك في المملكة المغربية.