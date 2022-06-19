https://arabic.sputniknews.com/20220619/أبي-أحمد-تأثير-التغيرات-المناخية-على-إثيوبيا-خطير-1063873414.html
أبي أحمد: تأثير التغيرات المناخية على إثيوبيا خطير
أبي أحمد: تأثير التغيرات المناخية على إثيوبيا خطير
يواصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قيادة جهود حكومته في التوسع الأخضر لمكافحة آثار التغيرات المناخية، وسط تحذيرات من تعرض بلاده لآثارها السلبية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:45+0000
2022-06-19T16:45+0000
2022-06-19T16:45+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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ونشرت محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، صورة ترصد أبي أحمد، أثناء زراعة إحدى الشتلات، ضمن حملات التوسع الأخضر في بلاده.وقال أبي أحمد إن إثيوبيا ستواجه خطرا كبيرا بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التوسع في المساحات الخضراء يمثل جزءا من مبادرة إثيوبيا الخضراء التي تهدف إلى مكافحة آثار التغيرات المناخية.وتابع: "نقوم اليوم بزراعة الشتلات وغرس البذور"، مضيفا: "ليس لدينا أدنى شك في أن الأجيال المقبلة ستجني ثمارها".ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي حملة واسعة لزراعة 20 مليار شتلة في إثيوبيا خلال 4 سنوات ضمن مبادرة "الإرث الأخضر".
https://arabic.sputniknews.com/20210903/آبي-أحمد-يعلن-نجاح-إثيوبيا-في-زراعة-18-مليار-شتلة-شجرة-في-آخر-3-سنوات-1050031735.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا
أبي أحمد: تأثير التغيرات المناخية على إثيوبيا خطير
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يواصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قيادة جهود حكومته في التوسع الأخضر لمكافحة آثار التغيرات المناخية، وسط تحذيرات من تعرض بلاده لآثارها السلبية.
ونشرت محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، صورة ترصد أبي أحمد، أثناء زراعة إحدى الشتلات، ضمن حملات التوسع الأخضر
في بلاده.
وقال أبي أحمد إن إثيوبيا ستواجه خطرا كبيرا بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التوسع في المساحات الخضراء
يمثل جزءا من مبادرة إثيوبيا الخضراء التي تهدف إلى مكافحة آثار التغيرات المناخية.
وتابع: "نقوم اليوم بزراعة الشتلات وغرس البذور"، مضيفا: "ليس لدينا أدنى شك في أن الأجيال المقبلة ستجني ثمارها".
ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي
حملة واسعة لزراعة 20 مليار شتلة في إثيوبيا خلال 4 سنوات ضمن مبادرة "الإرث الأخضر".