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https://arabic.sputniknews.com/20220619/أبي-أحمد-تأثير-التغيرات-المناخية-على-إثيوبيا-خطير-1063873414.html
أبي أحمد: تأثير التغيرات المناخية على إثيوبيا خطير
أبي أحمد: تأثير التغيرات المناخية على إثيوبيا خطير
يواصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قيادة جهود حكومته في التوسع الأخضر لمكافحة آثار التغيرات المناخية، وسط تحذيرات من تعرض بلاده لآثارها السلبية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:45+0000
2022-06-19T16:45+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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ونشرت محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، صورة ترصد أبي أحمد، أثناء زراعة إحدى الشتلات، ضمن حملات التوسع الأخضر في بلاده.وقال أبي أحمد إن إثيوبيا ستواجه خطرا كبيرا بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التوسع في المساحات الخضراء يمثل جزءا من مبادرة إثيوبيا الخضراء التي تهدف إلى مكافحة آثار التغيرات المناخية.وتابع: "نقوم اليوم بزراعة الشتلات وغرس البذور"، مضيفا: "ليس لدينا أدنى شك في أن الأجيال المقبلة ستجني ثمارها".ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي حملة واسعة لزراعة 20 مليار شتلة في إثيوبيا خلال 4 سنوات ضمن مبادرة "الإرث الأخضر".
https://arabic.sputniknews.com/20210903/آبي-أحمد-يعلن-نجاح-إثيوبيا-في-زراعة-18-مليار-شتلة-شجرة-في-آخر-3-سنوات-1050031735.html
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العالم, أخبار إثيوبيا

أبي أحمد: تأثير التغيرات المناخية على إثيوبيا خطير

16:45 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASشباب إثيوبيون يرتدون زي عليه صورة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
شباب إثيوبيون يرتدون زي عليه صورة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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يواصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قيادة جهود حكومته في التوسع الأخضر لمكافحة آثار التغيرات المناخية، وسط تحذيرات من تعرض بلاده لآثارها السلبية.
ونشرت محطة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، صورة ترصد أبي أحمد، أثناء زراعة إحدى الشتلات، ضمن حملات التوسع الأخضر في بلاده.
وقال أبي أحمد إن إثيوبيا ستواجه خطرا كبيرا بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التوسع في المساحات الخضراء يمثل جزءا من مبادرة إثيوبيا الخضراء التي تهدف إلى مكافحة آثار التغيرات المناخية.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2021
آبي أحمد يعلن نجاح إثيوبيا في زراعة 18 مليار شتلة شجرة في آخر 3 سنوات
3 سبتمبر 2021, 17:27 GMT
وتابع: "نقوم اليوم بزراعة الشتلات وغرس البذور"، مضيفا: "ليس لدينا أدنى شك في أن الأجيال المقبلة ستجني ثمارها".
ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي حملة واسعة لزراعة 20 مليار شتلة في إثيوبيا خلال 4 سنوات ضمن مبادرة "الإرث الأخضر".
© Sputnikسد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
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