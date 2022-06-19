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أعرق جامعة روسية تقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
أعرق جامعة روسية تقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
نفذ معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف الحكومية، وهي واحدة من أعرق الجامعات في العالم، مسابقة القراءة من الأدب العربي المعاصر باللغة... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:56+0000
2022-06-19T21:06+0000
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استضاف قسم فقه اللغة العربية في معهد الدول الأسيوية والأفريقية، يوم الجمعة الماضي، مسابقة نظمها المعهد لقراءة الروايات باللغة العربية.وشارك طلاب من السنوات الثانية والرابعة بالإضافة إلى طلبة الماجستير في المسابقة، حيث قرأ الطلاب أبيات من الشعر ومقاطع من بعض أشهر الروايات الأدبية العربية.واستطاع الطلاب المشاركون قراءة النصوص أمام لجنة التحكيم المؤلفة من أساتذة ومعلمين في القسم، بإضافة إلى صحيفة عربية، حيث قيمت اللجنة أداء الطلاب وفق عدد من المعايير، منها؛ النطق السليم، وطرائق الوقوف من النص، بالإضافة إلى النحو والتعبير.حصلت على المركز الأول الطالبة، آية حسن حسين، من السنة الثانية. وكان المركز الثاني من نصيب طالبة السنة الأولى من الماجستير، إليزافيتا أورلوفا، أما في المركز الثالث، حل طالب السنة الثالثة، نيكيتا شيبتسين.وقدمت الجامعة لجميع المشاركين جوائز رمزية تتمثل بعدة كتب منتقاة من الأدب العربي، بالإضافة إلى شهادات للمشاركة في المسابقة.
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روسيا, العالم العربي, مجتمع

أعرق جامعة روسية تقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر

20:56 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 21:06 GMT 19.06.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNمعهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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نفذ معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف الحكومية، وهي واحدة من أعرق الجامعات في العالم، مسابقة القراءة من الأدب العربي المعاصر باللغة العربية للطلبة الدارسين في قسم فقه اللغة العربية في المعهد.
استضاف قسم فقه اللغة العربية في معهد الدول الأسيوية والأفريقية، يوم الجمعة الماضي، مسابقة نظمها المعهد لقراءة الروايات باللغة العربية.
وشارك طلاب من السنوات الثانية والرابعة بالإضافة إلى طلبة الماجستير في المسابقة، حيث قرأ الطلاب أبيات من الشعر ومقاطع من بعض أشهر الروايات الأدبية العربية.
© Sputnik . WASIM SULIMSNمعهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
© Sputnik . WASIM SULIMSN
واستطاع الطلاب المشاركون قراءة النصوص أمام لجنة التحكيم المؤلفة من أساتذة ومعلمين في القسم، بإضافة إلى صحيفة عربية، حيث قيمت اللجنة أداء الطلاب وفق عدد من المعايير، منها؛ النطق السليم، وطرائق الوقوف من النص، بالإضافة إلى النحو والتعبير.
© Sputnik . WASIM SULIMSNمعهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
© Sputnik . WASIM SULIMSN
حصلت على المركز الأول الطالبة، آية حسن حسين، من السنة الثانية. وكان المركز الثاني من نصيب طالبة السنة الأولى من الماجستير، إليزافيتا أورلوفا، أما في المركز الثالث، حل طالب السنة الثالثة، نيكيتا شيبتسين.
© Sputnik . WASIM SULIMSNمعهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
معهد الدول الآسيوية والأفريقية التابع لجامعة لومونوسوف يقيم مسابقة للقراءة من الأدب العربي المعاصر
© Sputnik . WASIM SULIMSN
وقدمت الجامعة لجميع المشاركين جوائز رمزية تتمثل بعدة كتب منتقاة من الأدب العربي، بالإضافة إلى شهادات للمشاركة في المسابقة.
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