https://arabic.sputniknews.com/20220619/أمريكا-توافق-على-بيع-8-مقاتلات-إف---16-إلى-الأردن-1063859856.html

أمريكا توافق على بيع 8 مقاتلات "إف - 16" إلى الأردن

أمريكا توافق على بيع 8 مقاتلات "إف - 16" إلى الأردن

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 8 طائرات مقاتلة طراز "إف - 16" إلى الأردن ضمن صفقة عسكرية بين البلدين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T12:50+0000

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2022-06-19T12:50+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

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هوستقوم شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بتصنيع مقاتلات "إف - 16" بلوك - 70 الجديدة لصالح الأردن، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن الموافقة جاءت بعدما تم توقيع طلب العرض والقبول، مشيرة إلى قول إيمي بيرنيت، نائبة رئيس الشركة الأمريكية، إن الصفقة تمثل امتدادات لنحو 7 عقود من التعاون بين الجانبين.وتابعت: "الشراكة التاريخية مع الأردن تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الشعوب بواسطة التقنيات الحديثة التي تدعم تنفيذ مهام حساسة".يذكر أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو تاريخ تسليم الطائرات إلى الأردن.وطلب الأردن 16 طائرة من هذا الطراز إضافة إلى ذخائر في صفقة قدرت قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة للأردن في فبراير/ شباط الماضي، شملت مقاتلات "إف - 16" ومحركات طائرات وأنظمة تسليح إضافة إلى رادارات وأجهزة اتصال.وأشارت تقارير في ذلك الحين إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني).

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