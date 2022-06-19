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https://arabic.sputniknews.com/20220619/أمريكا-توافق-على-بيع-8-مقاتلات-إف---16-إلى-الأردن-1063859856.html
أمريكا توافق على بيع 8 مقاتلات "إف - 16" إلى الأردن
أمريكا توافق على بيع 8 مقاتلات "إف - 16" إلى الأردن
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 8 طائرات مقاتلة طراز "إف - 16" إلى الأردن ضمن صفقة عسكرية بين البلدين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:50+0000
2022-06-19T12:50+0000
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هوستقوم شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بتصنيع مقاتلات "إف - 16" بلوك - 70 الجديدة لصالح الأردن، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن الموافقة جاءت بعدما تم توقيع طلب العرض والقبول، مشيرة إلى قول إيمي بيرنيت، نائبة رئيس الشركة الأمريكية، إن الصفقة تمثل امتدادات لنحو 7 عقود من التعاون بين الجانبين.وتابعت: "الشراكة التاريخية مع الأردن تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الشعوب بواسطة التقنيات الحديثة التي تدعم تنفيذ مهام حساسة".يذكر أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو تاريخ تسليم الطائرات إلى الأردن.وطلب الأردن 16 طائرة من هذا الطراز إضافة إلى ذخائر في صفقة قدرت قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار.يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة للأردن في فبراير/ شباط الماضي، شملت مقاتلات "إف - 16" ومحركات طائرات وأنظمة تسليح إضافة إلى رادارات وأجهزة اتصال.وأشارت تقارير في ذلك الحين إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني).
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https://arabic.sputniknews.com/20220206/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-مولت-بالكامل-صفقة-طائرات-إف-16-للأردن-1058087486.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

أمريكا توافق على بيع 8 مقاتلات "إف - 16" إلى الأردن

12:50 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / SAM YEHمقاتلات إف 16 تايوان
مقاتلات إف 16 تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 8 طائرات مقاتلة طراز "إف - 16" إلى الأردن ضمن صفقة عسكرية بين البلدين.
هوستقوم شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بتصنيع مقاتلات "إف - 16" بلوك - 70 الجديدة لصالح الأردن، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.
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ولفتت الوكالة إلى أن الموافقة جاءت بعدما تم توقيع طلب العرض والقبول، مشيرة إلى قول إيمي بيرنيت، نائبة رئيس الشركة الأمريكية، إن الصفقة تمثل امتدادات لنحو 7 عقود من التعاون بين الجانبين.
وتابعت: "الشراكة التاريخية مع الأردن تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الشعوب بواسطة التقنيات الحديثة التي تدعم تنفيذ مهام حساسة".
يذكر أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو تاريخ تسليم الطائرات إلى الأردن.
وطلب الأردن 16 طائرة من هذا الطراز إضافة إلى ذخائر في صفقة قدرت قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار.
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يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة للأردن في فبراير/ شباط الماضي، شملت مقاتلات "إف - 16" ومحركات طائرات وأنظمة تسليح إضافة إلى رادارات وأجهزة اتصال.
وأشارت تقارير في ذلك الحين إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني).
© Sputnikتفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة للأردن
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