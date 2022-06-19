https://arabic.sputniknews.com/20220619/أمريكي-يكتشف-إصابته-بسرطان-الكلى-بعد-شكوى-من-ألم-في-إصبعه-1063884166.html
أمريكي يكتشف إصابته بسرطان الكلى بعد شكوى من ألم في إصبعه
أمريكي يكتشف إصابته بسرطان الكلى بعد شكوى من ألم في إصبعه
كشف أطباء لدى رجل أمريكي يبلغ من العمر 62 عاما، سرطان الكلى بعد أن اشتكى من ألم مستمر في إصبع قدمه. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:58+0000
2022-06-19T20:58+0000
2022-06-19T20:58+0000
مجتمع
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ذكرت "ديلي ميل" أن ريتشارد بيرنستين قد ذهب إلى الأطباء منذ 5 سنوات بشكوى من ألم مستمر في إصبع قدمه، ليخبره الأطباء بأنه لن يعيش سوى 4 أيام بسبب إصابته بسرطان الكلى.وشعر بيرنستين بألم في إصبع قدمه تطور إلى الكاحل ثم بدأت ساقه تتورم، ليكشتف من خلال الأشعة إصابته بورم بحجم 1 كيلوغرام في الكلى اليمنى، كما امتد الورم على طول القدم وسد شريانين.وجد الأطباء أن حالة الرجل متدهورة حتى أنهم أخبروه بأنه لم يتبق لديه في الحياة سوى 4 أيام، إلا أنه طلب الخضوع إلى جراحة معقدة لإزالة الورم في مدينة نيويورك، استمرت لأكثر من 12 ساعة.خضع بيرنستين لجراحة لفتح مجرى جانبي للشريان التاجي، بهدف التخلص من الانسداد والسماح للدم بالتدفق بشكل طبيعي مرة أخرى.وبعد إجراء العملية، استمر بيرنستين بالمستشفى لمدة أسبوع حتى يستعيد قوته من جديد، ولكن بعد مرور 3 أشهر، صار قادرًا على المشي مجددًا.وأوضح الأطباء أن السرطان يمكن أن يسبب ألما في أصابع القدم حال تطور الحالة إلى احتباس السوائل في هذه المناطق وحدوث ضغط شديد بها.ويمكن اكتشاف سرطان الكلى في مراحله الأولى من خلال علامات مثل وجود دم في البول أو تورم في الأطراف، وفي الغالب يعيش ثلاثة أرباع الناجين من هذا المرض لمدة 5 سنوات بعد تشخيصهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أمريكي يكتشف إصابته بسرطان الكلى بعد شكوى من ألم في إصبعه
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كشف أطباء لدى رجل أمريكي يبلغ من العمر 62 عاما، سرطان الكلى بعد أن اشتكى من ألم مستمر في إصبع قدمه.
ذكرت "ديلي ميل
" أن ريتشارد بيرنستين قد ذهب إلى الأطباء منذ 5 سنوات بشكوى من ألم مستمر في إصبع قدمه، ليخبره الأطباء بأنه لن يعيش سوى 4 أيام بسبب إصابته بسرطان الكلى.
وشعر بيرنستين بألم في إصبع قدمه تطور إلى الكاحل ثم بدأت ساقه تتورم، ليكشتف من خلال الأشعة إصابته بورم بحجم 1 كيلوغرام في الكلى اليمنى، كما امتد الورم على طول القدم وسد شريانين.
وجد الأطباء أن حالة الرجل متدهورة حتى أنهم أخبروه بأنه لم يتبق لديه في الحياة سوى 4 أيام، إلا أنه طلب الخضوع إلى جراحة معقدة لإزالة الورم في مدينة نيويورك، استمرت لأكثر من 12 ساعة.
خضع بيرنستين لجراحة لفتح مجرى جانبي للشريان التاجي، بهدف التخلص من الانسداد والسماح للدم بالتدفق بشكل طبيعي مرة أخرى.
وبعد إجراء العملية، استمر بيرنستين بالمستشفى لمدة أسبوع حتى يستعيد قوته من جديد، ولكن بعد مرور 3 أشهر، صار قادرًا على المشي مجددًا.
وأوضح الأطباء أن السرطان يمكن أن يسبب ألما في أصابع القدم حال تطور الحالة إلى احتباس السوائل في هذه المناطق وحدوث ضغط شديد بها.
ويمكن اكتشاف سرطان الكلى في مراحله الأولى من خلال علامات مثل وجود دم في البول أو تورم في الأطراف، وفي الغالب يعيش ثلاثة أرباع الناجين من هذا المرض لمدة 5 سنوات بعد تشخيصهم.