https://arabic.sputniknews.com/20220619/أمير-قطر-ورئيس-سيراليون-يوقعان-عددا-من-الاتفاقيات-الثنائية-1063864527.html
أمير قطر ورئيس سيراليون يوقعان عددا من الاتفاقيات الثنائية
أمير قطر ورئيس سيراليون يوقعان عددا من الاتفاقيات الثنائية
استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:19+0000
2022-06-19T14:19+0000
2022-06-19T14:19+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد.ونشر أمير قطر بصفحته الرسمية على "تويتر"، صورة تجمعه برئيس سيراليون، وقال إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وجرى اللقاء في الديوان الأميري وبحث خلاله تعزيز فرص الاستثمار والاقتصاد إضافة إلى التعليم والسياحة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار قطر اليوم
أمير قطر ورئيس سيراليون يوقعان عددا من الاتفاقيات الثنائية
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة.
بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين البلدين
، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد.
ونشر أمير قطر
بصفحته الرسمية على "تويتر"، صورة تجمعه برئيس سيراليون، وقال إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى اللقاء في الديوان الأميري وبحث خلاله تعزيز فرص الاستثمار والاقتصاد إضافة إلى التعليم والسياحة.