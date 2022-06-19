https://arabic.sputniknews.com/20220619/أنطونوف-تدفق-الأسلحة-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-طريق-لمواجهة-مباشرة-بين-موسكو-وواشنطن-1063864010.html
أنطونوف: تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا طريق لمواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن
أنطونوف: تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا طريق لمواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن
حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، من أن تدفق كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا هو بمثابة طريق مباشر إلى مواجهة عسكرية بين... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:01+0000
2022-06-19T14:01+0000
2022-06-19T14:01+0000
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أنطونوف: تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا طريق لمواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن
أنطونوف: تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا طريق لمواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن
أنطونوف يؤكد أن تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا طريق لمواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطنوكتب أنطونوف في مقال في مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه "يمكن رؤية مدى قصر نظر الولايات المتحدة في الظروف الحالية".وأشار إلى أن النخبة الأمريكية مهووسة بالرغبة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وهو ما يدفعها لإمداد نظام كييف بالأسلحة، داعيا واشنطن في الوقت نفسه للتخلي عن هذه الأوهام.في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية، إياد المجالي، إن "السياسة الخارجية الروسية تبحث في كل السبل التي تضغط من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية على الشأن الداخلي الروسي فيما يخص إدارة الأزمة في أوكرانيا".ولفت إلى أن "الولايات المتحدة مازالت تراوغ في هذا الملف وتحاول استغلال كافة أنواع الضغوط القصوى للدفع باتجاه التوتر والتصعيد على مسار الأزمة في أوكرانيا".فشل عقد لقاء بين رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب الليبي بشأن المسار الدستوريأفاد مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، بفشل لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة، رفض لقاء رئيس مجلس النواب، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء، وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".في هذا الصدد، اعتبر أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن الخلاف الليبي بين شرق البلاد وغربها ليس على مسألة واحدة، ولا يتوقف عند الانتخابات، مشددا على صعوبة التوافق بين الليبيين بسبب انتشار السلاح، مشيرا إلى أنه "لا يمكن حصر الخلاف بين المعسكرين في شخصية رجلين يمكن أن يتفاهما على قاعدة من خلالها ننطلق إلى بناء الدولية الليبية".وشدد على صعوبة أن "يتفاهم الليبيون في هذه الفترة"، مرجعا الأمر إلى "انتشار السلاح الذي يضع السياسيين في حرج كبير، وتمثل في عدم قدرة حكومة باشاغا من الدخول إلى طرابلس بسبب المليشيات التي تدير الأمور هناك كما تشاء".الجزائر وفرنسا تؤكدان عزمهما تعميق العلاقات ودفعها لمستوى متميزبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين.وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن الرئيسين أكدا "عزمهما على تعميق العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة مع تقارب وجهتي نظرهما وتوافقهما الكبير، على دفع العلاقات إلى مستوى متميّز".في هذا الإطار، قال عمار سيغة، الكاتب والباحث السياسي الجزائري، إن "العلاقات بين الجزائر وفرنسا تاريخية ويربطها علاقات بينية وتقاطع عديد الملفات التي تحتاج إلى تواصل مع باريس".وذكر أن "السطحية في العلاقات مع البلدان الأوروبية تتسبب في عدم الوصول إلى إنهاء لملفات عالقة وتاريخية واتفاقات تجعل الجزائر تحافظ على مسافة القرب مع فرنسا".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
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أنطونوف: تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا طريق لمواجهة مباشرة بين موسكو وواشنطن
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حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، من أن تدفق كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا هو بمثابة طريق مباشر إلى مواجهة عسكرية بين موسكو وواشنطن، هذا ومواضيع أخرى تناقش في برنامج "عالم سبوتنيك" على أثير إذاعتنا "راديو سبوتنيك".
أنطونوف يؤكد أن تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا طريق لمواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطن
وكتب أنطونوف
في مقال في مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه "يمكن رؤية مدى قصر نظر الولايات المتحدة في الظروف الحالية".
وأشار إلى أن النخبة الأمريكية مهووسة بالرغبة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وهو ما يدفعها لإمداد نظام كييف بالأسلحة، داعيا واشنطن في الوقت نفسه للتخلي عن هذه الأوهام.
وأضاف أن تصرفات واشنطن لن تؤثر بأي حال من الأحوال على إنجاز المهام المحددة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية، إياد المجالي، إن "السياسة الخارجية الروسية تبحث في كل السبل التي تضغط من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية على الشأن الداخلي الروسي فيما يخص إدارة الأزمة في أوكرانيا".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة مازالت تراوغ في هذا الملف وتحاول استغلال
كافة أنواع الضغوط القصوى للدفع باتجاه التوتر والتصعيد على مسار الأزمة في أوكرانيا".
فشل عقد لقاء بين رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب الليبي بشأن المسار الدستوري
أفاد مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، بفشل لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، بشأن المسار الدستوري
.
وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة، رفض لقاء رئيس مجلس النواب، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء، وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".
واختتمت أعمال اليوم الثالث من الجولة الأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.
في هذا الصدد، اعتبر أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن الخلاف الليبي بين شرق البلاد وغربها ليس على مسألة واحدة، ولا يتوقف عند الانتخابات، مشددا على صعوبة التوافق بين الليبيين بسبب انتشار السلاح، مشيرا إلى أنه "لا يمكن حصر الخلاف بين المعسكرين في شخصية رجلين يمكن أن يتفاهما على قاعدة من خلالها ننطلق إلى بناء الدولية الليبية".
وشدد على صعوبة أن "يتفاهم الليبيون في هذه الفترة"، مرجعا الأمر
إلى "انتشار السلاح الذي يضع السياسيين في حرج كبير، وتمثل في عدم قدرة حكومة باشاغا من الدخول إلى طرابلس بسبب المليشيات التي تدير الأمور هناك كما تشاء".
الجزائر وفرنسا تؤكدان عزمهما تعميق العلاقات ودفعها لمستوى متميز
بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن الرئيسين أكدا "عزمهما على تعميق العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة مع تقارب وجهتي نظرهما وتوافقهما الكبير، على دفع العلاقات إلى مستوى متميّز".
وأضاف البيان أن "الاتصال سمح باستعراض عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.
في هذا الإطار، قال عمار سيغة، الكاتب والباحث السياسي الجزائري، إن "العلاقات بين الجزائر وفرنسا تاريخية ويربطها علاقات بينية وتقاطع عديد الملفات التي تحتاج إلى تواصل مع باريس".
وذكر أن "السطحية في العلاقات مع البلدان الأوروبية
تتسبب في عدم الوصول إلى إنهاء لملفات عالقة وتاريخية واتفاقات تجعل الجزائر تحافظ على مسافة القرب مع فرنسا".
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