عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إسرائيل-تصاعد-القدرة-العسكرية-في-غزة-يتباطأ-بفضل-التعاون-مع-مصر-وأمريكا-1063853284.html
إسرائيل: تصاعد القدرة العسكرية في غزة يتباطأ بفضل التعاون مع مصر وأمريكا
إسرائيل: تصاعد القدرة العسكرية في غزة يتباطأ بفضل التعاون مع مصر وأمريكا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن تعاظم القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يتباطأ، بفضل التعاون مع القاهرة وواشنطن، حسب وصفه. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:06+0000
2022-06-19T11:06+0000
إسرائيل
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062864043_0:101:2935:1751_1920x0_80_0_0_b22d2e67d54d84905b949bd481de191a.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال بينيت، اليوم الأحد، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، إن "تعاظم القوة العسكرية في غزة بطيء جدًا".وأضاف: "هذا يحدث لأننا نغلق إمكانية إدخال الوسائل القتالية عبر رفح بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة".وتابع: "العام الماضي كان هو العام الأكثر هدوءًا منذ عقد بالنسبة للإسرائيليين في الجنوب، فقد أسقطنا 7 صواريخ دون أضرار، بعد أن كنا نسقط مئات الصواريخ سنويا".وأكد أن حكومته أوقفت سياسة "إدخال حقائب الأموال إلى قطاع غزة"، ويقصد بها المساعدات أو الأموال القطرية للشعب الفلسطيني في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي شن أمس السبت غارات داخل قطاع غزة على أهداف تابعة لحركة "حماس" ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/بينيت-الحكومة-الإسرائيلية-غيرت-سياستها-تجاه-حماس-1063850665.html
إسرائيل
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062864043_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15f1e5d33886416605f32ca3caa541a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة

إسرائيل: تصاعد القدرة العسكرية في غزة يتباطأ بفضل التعاون مع مصر وأمريكا

11:06 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن تعاظم القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يتباطأ، بفضل التعاون مع القاهرة وواشنطن، حسب وصفه.
رام الله - سبوتنيك. وقال بينيت، اليوم الأحد، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، إن "تعاظم القوة العسكرية في غزة بطيء جدًا".
وأضاف: "هذا يحدث لأننا نغلق إمكانية إدخال الوسائل القتالية عبر رفح بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة".
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
بينيت: الحكومة الإسرائيلية غيرت سياستها تجاه "حماس"
10:21 GMT
وتابع: "العام الماضي كان هو العام الأكثر هدوءًا منذ عقد بالنسبة للإسرائيليين في الجنوب، فقد أسقطنا 7 صواريخ دون أضرار، بعد أن كنا نسقط مئات الصواريخ سنويا".
وأكد أن حكومته أوقفت سياسة "إدخال حقائب الأموال إلى قطاع غزة"، ويقصد بها المساعدات أو الأموال القطرية للشعب الفلسطيني في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي شن أمس السبت غارات داخل قطاع غزة على أهداف تابعة لحركة "حماس" ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала