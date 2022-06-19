https://arabic.sputniknews.com/20220619/إسرائيل-تصاعد-القدرة-العسكرية-في-غزة-يتباطأ-بفضل-التعاون-مع-مصر-وأمريكا-1063853284.html
إسرائيل: تصاعد القدرة العسكرية في غزة يتباطأ بفضل التعاون مع مصر وأمريكا
إسرائيل: تصاعد القدرة العسكرية في غزة يتباطأ بفضل التعاون مع مصر وأمريكا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن تعاظم القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يتباطأ، بفضل التعاون مع القاهرة وواشنطن، حسب وصفه. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:06+0000
2022-06-19T11:06+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال بينيت، اليوم الأحد، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، إن "تعاظم القوة العسكرية في غزة بطيء جدًا".وأضاف: "هذا يحدث لأننا نغلق إمكانية إدخال الوسائل القتالية عبر رفح بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة".وتابع: "العام الماضي كان هو العام الأكثر هدوءًا منذ عقد بالنسبة للإسرائيليين في الجنوب، فقد أسقطنا 7 صواريخ دون أضرار، بعد أن كنا نسقط مئات الصواريخ سنويا".وأكد أن حكومته أوقفت سياسة "إدخال حقائب الأموال إلى قطاع غزة"، ويقصد بها المساعدات أو الأموال القطرية للشعب الفلسطيني في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي شن أمس السبت غارات داخل قطاع غزة على أهداف تابعة لحركة "حماس" ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/بينيت-الحكومة-الإسرائيلية-غيرت-سياستها-تجاه-حماس-1063850665.html
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إسرائيل, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة
إسرائيل: تصاعد القدرة العسكرية في غزة يتباطأ بفضل التعاون مع مصر وأمريكا
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن تعاظم القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يتباطأ، بفضل التعاون مع القاهرة وواشنطن، حسب وصفه.
رام الله - سبوتنيك
. وقال بينيت، اليوم الأحد، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، إن "تعاظم القوة العسكرية في غزة بطيء جدًا".
وأضاف: "هذا يحدث لأننا نغلق إمكانية إدخال الوسائل القتالية عبر رفح بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة".
وتابع: "العام الماضي كان هو العام الأكثر هدوءًا منذ عقد بالنسبة للإسرائيليين في الجنوب، فقد أسقطنا 7 صواريخ دون أضرار، بعد أن كنا نسقط مئات الصواريخ سنويا".
وأكد أن حكومته أوقفت سياسة "إدخال حقائب الأموال إلى قطاع غزة
"، ويقصد بها المساعدات أو الأموال القطرية للشعب الفلسطيني في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي شن أمس السبت غارات داخل قطاع غزة على أهداف تابعة لحركة "حماس
" ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.