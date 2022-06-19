https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-أردوغان-سيقدم-لقمة-الناتو-المقبلة-أدلة-على-دعم-فنلندا-والسويد-لحزب-العمال-الكردستاني-1063849311.html
إعلام: أردوغان سيقدم لقمة الناتو المقبلة أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني
إعلام: أردوغان سيقدم لقمة الناتو المقبلة أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:45+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وحسب جريدة الصباح التركية، سيقدم أردوغان، في قمة الناتو المقبلة في مدريد، وثائق خاصة حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.ووفقا للصحيفة، سيقدم أردوغان الأدلة التي تم الحصول عليها خلال العمليات العسكرية في سوريا وشمال العراق، بما في ذلك الصور والأرقام التسلسلية لبنادق AT-4 السويدية المضادة للدبابات.وكانت كل من فنلندا والسويد قد تقدمتا في الـ18 من مايو/ أيار الماضي، بطلب للانضمام إلى الناتو متخليين عن عقود من الحياد وسط تحول في الوضع الأمني في أوروبا الذي فرضته الأزمة الأوكرانية.وقد منعت تركيا عملية انضمامهما إلى الآن، مؤكدة دعم هلسنكي وستوكهولم طويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره أنقرة تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي.يشار إلى أن مدينة مدريد الإسبانية سوف تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، يومي الـ28 و الـ30 من يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تركيا-ترفض-عرض-الناتو-لإجراء-محادثات-ثلاثية-مع-فنلندا-والسويد-1063651525.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الناتو
إعلام: أردوغان سيقدم لقمة الناتو المقبلة أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني
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قالت تقارير إعلامية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني.
أنقرة - سبوتنيك. وحسب جريدة
الصباح التركية، سيقدم أردوغان، في قمة الناتو المقبلة في مدريد، وثائق خاصة حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
ووفقا للصحيفة، سيقدم أردوغان الأدلة التي تم الحصول عليها خلال العمليات العسكرية في سوريا وشمال العراق، بما في ذلك الصور والأرقام التسلسلية لبنادق AT-4 السويدية المضادة للدبابات.
وأضافت وسائل الإعلام أن الرئيس التركي سيؤكد أيضا أن الناتو لا يمكنه إقامة علاقات تحالف مع فنلندا والسويد طالما استمر هذا الموقف العدائي.
وكانت كل من فنلندا والسويد قد تقدمتا في الـ18 من مايو/ أيار الماضي، بطلب للانضمام إلى الناتو متخليين عن عقود من الحياد وسط تحول في الوضع الأمني في أوروبا الذي فرضته الأزمة الأوكرانية.
وقد منعت تركيا
عملية انضمامهما إلى الآن، مؤكدة دعم هلسنكي وستوكهولم طويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره أنقرة تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي.
وقالت الصحيفة أيضا إن أردوغان سيضع قضية التوترات المتصاعدة مع اليونان على جدول أعمال القمة.
يشار إلى أن مدينة مدريد الإسبانية سوف تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، يومي الـ28 و الـ30 من يونيو/ حزيران الجاري.