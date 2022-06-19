عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-أردوغان-سيقدم-لقمة-الناتو-المقبلة-أدلة-على-دعم-فنلندا-والسويد-لحزب-العمال-الكردستاني-1063849311.html
إعلام: أردوغان سيقدم لقمة الناتو المقبلة أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني
إعلام: أردوغان سيقدم لقمة الناتو المقبلة أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:45+0000
2022-06-19T09:45+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
فنلندا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104090/87/1040908765_0:262:5344:3268_1920x0_80_0_0_38724227b074903fdbd82b5dc71fecd7.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وحسب جريدة الصباح التركية، سيقدم أردوغان، في قمة الناتو المقبلة في مدريد، وثائق خاصة حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.ووفقا للصحيفة، سيقدم أردوغان الأدلة التي تم الحصول عليها خلال العمليات العسكرية في سوريا وشمال العراق، بما في ذلك الصور والأرقام التسلسلية لبنادق AT-4 السويدية المضادة للدبابات.وكانت كل من فنلندا والسويد قد تقدمتا في الـ18 من مايو/ أيار الماضي، بطلب للانضمام إلى الناتو متخليين عن عقود من الحياد وسط تحول في الوضع الأمني ​​في أوروبا الذي فرضته الأزمة الأوكرانية.وقد منعت تركيا عملية انضمامهما إلى الآن، مؤكدة دعم هلسنكي وستوكهولم طويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره أنقرة تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي.يشار إلى أن مدينة مدريد الإسبانية سوف تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، يومي الـ28 و الـ30 من يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/تركيا-ترفض-عرض-الناتو-لإجراء-محادثات-ثلاثية-مع-فنلندا-والسويد-1063651525.html
السويد
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104090/87/1040908765_320:0:5024:3528_1920x0_80_0_0_96d0318ed670d9c7e1a63778c8971ca5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الناتو

إعلام: أردوغان سيقدم لقمة الناتو المقبلة أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني

09:45 GMT 19.06.2022
© REUTERS / HANDOUTالرئيس التركي أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ في أنقرة
الرئيس التركي أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني.
أنقرة - سبوتنيك. وحسب جريدة الصباح التركية، سيقدم أردوغان، في قمة الناتو المقبلة في مدريد، وثائق خاصة حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
تاريخ تركيا في الناتو وأهميتها العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
تركيا ترفض عرض "الناتو" إجراء محادثات ثلاثية مع فنلندا والسويد
15 يونيو, 13:35 GMT
ووفقا للصحيفة، سيقدم أردوغان الأدلة التي تم الحصول عليها خلال العمليات العسكرية في سوريا وشمال العراق، بما في ذلك الصور والأرقام التسلسلية لبنادق AT-4 السويدية المضادة للدبابات.

وأضافت وسائل الإعلام أن الرئيس التركي سيؤكد أيضا أن الناتو لا يمكنه إقامة علاقات تحالف مع فنلندا والسويد طالما استمر هذا الموقف العدائي.

وكانت كل من فنلندا والسويد قد تقدمتا في الـ18 من مايو/ أيار الماضي، بطلب للانضمام إلى الناتو متخليين عن عقود من الحياد وسط تحول في الوضع الأمني ​​في أوروبا الذي فرضته الأزمة الأوكرانية.
وقد منعت تركيا عملية انضمامهما إلى الآن، مؤكدة دعم هلسنكي وستوكهولم طويل الأمد لحزب العمال الكردستاني، والذي تعتبره أنقرة تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي.

وقالت الصحيفة أيضا إن أردوغان سيضع قضية التوترات المتصاعدة مع اليونان على جدول أعمال القمة.

يشار إلى أن مدينة مدريد الإسبانية سوف تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، يومي الـ28 و الـ30 من يونيو/ حزيران الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала