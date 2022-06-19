https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-إطلاق-صافرات-الإنذار-في-القدس-المحتلة-1063873608.html
إعلام: إطلاق صافرات الإنذار في القدس المحتلة
إعلام: إطلاق صافرات الإنذار في القدس المحتلة
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:48+0000
2022-06-19T16:48+0000
2022-06-19T16:48+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن سكان مدينة القدس المحتلة قد أبلغوا سماعهم أصوات صفارات الإنذار في مناطق واسعة من المدينة.وأكد الموقع أن إطلاق صافرات الإنذار قد سمع دويه، بوضوح، في مستوطنة نافيه يعقوب القريبة من بيت حنينا، الواقعة في مدينة القدس، وأن إطلاق الصافرات يبدو كان بسبب عُطل فني.وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في التاسع من الشهر الجاري، بأنه في سابقة غير عادية، سمع مستوطن إسرائيلي في مستوطنة أشكلون، شمالي قطاع غزة، ويمتهن "السباكة" دوي صافرات الإنذار، في العام 2018، وسقط على الأرض ولقي حتفه على الفور.وأوضحت الصحيفة أن أسرة المستوطن "السباك" رفعت قضية ضد الضمان الاجتماعي الإسرائيلي، ومرت بمعركة قانوية ضارية للحصول على حقوقه كعائلة ثكلى، حيث فشلت السلطات الإسرائيلية في دحض مذكرة المحامي الخاص بالعائلة، لتحصل العائلة على حقوقها المادية.وأوضحت الصحيفة أن العامل الإسرائيلي البالغ من العمر 54 عاما، وأب لأربعة أطفال، كان يعلم في ساحة منزل في مستوطنة نتيف هعسراه، الواقعة على حدود غزة، وبمجرد سماعه دوي صافرات الإنذار، لقي حتفه، بسبب سكتة قلبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/إعلام-وفاة-مستوطن-لمجرد-سماعه-صافرات-الإنذار-1063334426.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, مستوطنة, القدس, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: إطلاق صافرات الإنذار في القدس المحتلة
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن سكان مدينة القدس المحتلة قد أبلغوا سماعهم أصوات صفارات الإنذار
في مناطق واسعة من المدينة.
وأكد الموقع أن إطلاق صافرات الإنذار قد سمع دويه، بوضوح، في مستوطنة نافيه يعقوب القريبة من بيت حنينا، الواقعة في مدينة القدس، وأن إطلاق الصافرات يبدو كان بسبب عُطل فني.
وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت
العبرية، في التاسع من الشهر الجاري، بأنه في سابقة غير عادية، سمع مستوطن إسرائيلي في مستوطنة أشكلون، شمالي قطاع غزة،
ويمتهن "السباكة" دوي صافرات الإنذار، في العام 2018، وسقط على الأرض ولقي حتفه على الفور.
وأوضحت الصحيفة أن أسرة المستوطن "السباك" رفعت قضية ضد الضمان الاجتماعي الإسرائيلي، ومرت بمعركة قانوية ضارية للحصول على حقوقه كعائلة ثكلى، حيث فشلت السلطات الإسرائيلية في دحض مذكرة المحامي الخاص بالعائلة، لتحصل العائلة على حقوقها المادية.
وأوضحت الصحيفة أن العامل الإسرائيلي البالغ من العمر 54 عاما، وأب لأربعة أطفال، كان يعلم في ساحة منزل في مستوطنة نتيف هعسراه، الواقعة على حدود غزة، وبمجرد سماعه دوي صافرات الإنذار
، لقي حتفه، بسبب سكتة قلبية.