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https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-الانفجار-الذي-وقع-بجوار-مقر-للمخابرات-العراقية-سببه-عبوة-محلية-الصنع-1063842824.html
إعلام: الانفجار الذي وقع بجوار مقر للمخابرات العراقية سببه عبوة محلية الصنع
إعلام: الانفجار الذي وقع بجوار مقر للمخابرات العراقية سببه عبوة محلية الصنع
قالت تقارير إعلامية إن الانفجار الذي وقع بجوار أحد مقرات المخابرات العراقية، سببه عبوة محلية الصنع. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T06:31+0000
2022-06-19T06:31+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لما نقله موقع قناة السومرية نيوز، عن مصدر أمني عراقي، أكد أن "الانفجار ناجم عن عبوة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من سياج مقر أمني تابع لجهاز المخابرات في شارع المسبح وسط بغداد".وبخصوص ما سببه الانفجار من خسائر، أكد المصدر أنه "لم يخلف أي إصابات بشرية، لكنه تسبب في أضرار مادية فقط".
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أخبار العراق اليوم

إعلام: الانفجار الذي وقع بجوار مقر للمخابرات العراقية سببه عبوة محلية الصنع

06:31 GMT 19.06.2022
© AP Photoانفجار في بغداد
انفجار في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo
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قالت تقارير إعلامية إن الانفجار الذي وقع بجوار أحد مقرات المخابرات العراقية، سببه عبوة محلية الصنع.
ووفقا لما نقله موقع قناة السومرية نيوز، عن مصدر أمني عراقي، أكد أن "الانفجار ناجم عن عبوة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من سياج مقر أمني تابع لجهاز المخابرات في شارع المسبح وسط بغداد".
وبخصوص ما سببه الانفجار من خسائر، أكد المصدر أنه "لم يخلف أي إصابات بشرية، لكنه تسبب في أضرار مادية فقط".
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