إعلام عبري: تشاووش أوغلو وعبداللهيان يبحثان التهديدات الإيرانية لمواطنين إسرائيليين في تركيا
© AFP 2022 / Yasin Akgul مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
© AFP 2022 / Yasin Akgul
بحث مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بيانا أكدت فيها أن تشاووش أوغلو وعبداللهيان جرى بينهما اتصالا هاتفيا، بحثا خلاله العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت الإذاعة العبرية بأن الطرفان تشاووش أوغلو وعبداللهيان بحثا التهديدات الإيرانية لمواطنين إسرائيليين في تركيا.
ברקע ההתרעות בישראל מפני פיגוע איראני על אדמת טורקיה: שר החוץ הטורקי שוחח עם שר החוץ האיראני. מטעמם נמסר כי הצדדים דנו ביחסי המדינות@omerazran— גלצ (@GLZRadio) June 19, 2022
على الرغم من تحذيرات جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" بعدم السفر إلى تركيا، فإن نحو 4400 إسرائيلي سيسافرون اليوم الأحد إليها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن مواطنين إسرائيليين لا ينصاعون أو يستمعون للنصائح أو التحذيرات المتوالية الخاصة بعدم السفر إلى تركيا، نتيجة لمحاولة خلايا "إرهابية" إيرانية استهدافهم داخل الأراضي التركية.
وأكدت الإذاعة العبرية أن نحو 4400 مسافر إسرائيلي سيطيرون إلى تركيا، اليوم الأحد، على متن 26 رحلة طيران.
وقبل قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج.
לא מקשיבים להתראות ולאזהרת המסע: כ-4,400 נוסעים ימריאו במהלך היום לטורקיה ב- 26 טיסות— עינב קרנר (@einavkerner) June 19, 2022
وأشار بينيت إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا، لافتا إلى أن هناك خطر كبير على الرعايا الإسرائيليين في تركيا، وما يزال مستمرا.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، اليوم، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.
בנט על החשש מפיגוע איראני: "מי ששולח מחבלים - ישלם"— חדשות 13 (@newsisrael13) June 19, 2022
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وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.
وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.