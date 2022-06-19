https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-كوشنر-وإيفانكا-ترامب-يصلان-إلى-إسرائيل-غدا-الاثنين-1063875275.html
إعلام: كوشنر وإيفانكا ترامب يصلان إلى إسرائيل غدا الاثنين
إعلام: كوشنر وإيفانكا ترامب يصلان إلى إسرائيل غدا الاثنين
أفادت صحيفة عبرية، بأن صهر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره الخاص، سيصل إلى إسرائيل غدا الاثنين، برفقة زوجته إيفانكا ترامب. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T17:49+0000
2022-06-19T17:49+0000
2022-06-19T17:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
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وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الأحد: "سبب زيارتهما إلى إسرائيل غير واضح، لكنهما سيهبطان في مطار بن غوريون صباح الغد".من جانبه، قال موقع القناة السابعة الإسرائيلية إن يوئيل رازفوزوف، وزير السياحة الإسرائيلي، سيكون على متن الطائرة التي تقل كوشنر وإيفانكا إلى تل أبيب.ويعتبر كوشنر عراب اتفاقات التطبيع التي وقعت عام 2020 بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شارك كوشنر وزوجته في حفل إطلاق الكنيست الإسرائيلي جماعة ضغط (لوبي) لدعم اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.ووقتها ذكرت وسائل إعلان إسرائيلية أن جماعة الضغط الجديدة ستساهم في "تعميق العلاقات مع دول الخليج، والتوصل لاتفاقيات جديدة مع دول أخرى".وقررت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان تطبيع علاقتها مع إسرائيل عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/إسرائيل-والإمارات-توقعان-مذكرة-تفاهم-جديدة-بحضور-جاريد-كوشنر-1053727247.html
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب
إعلام: كوشنر وإيفانكا ترامب يصلان إلى إسرائيل غدا الاثنين
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أفادت صحيفة عبرية، بأن صهر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره الخاص، سيصل إلى إسرائيل غدا الاثنين، برفقة زوجته إيفانكا ترامب.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" مساء اليوم الأحد: "سبب زيارتهما إلى إسرائيل غير واضح، لكنهما سيهبطان في مطار بن غوريون صباح الغد".
من جانبه، قال موقع القناة السابعة الإسرائيلية
إن يوئيل رازفوزوف، وزير السياحة الإسرائيلي، سيكون على متن الطائرة التي تقل كوشنر وإيفانكا إلى تل أبيب.
ويعتبر كوشنر عراب اتفاقات التطبيع
التي وقعت عام 2020 بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شارك كوشنر وزوجته في حفل إطلاق الكنيست الإسرائيلي جماعة ضغط (لوبي) لدعم اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
ووقتها ذكرت وسائل إعلان إسرائيلية أن جماعة الضغط الجديدة ستساهم في "تعميق العلاقات مع دول الخليج، والتوصل لاتفاقيات جديدة مع دول أخرى".
وقررت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان تطبيع علاقتها مع إسرائيل عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.