https://arabic.sputniknews.com/20220619/إيران-وكازاخستان-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجالي-النفط-والغاز-1063864856.html

إيران وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجالي النفط والغاز

إيران وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجالي النفط والغاز

وقعت إيران وكازاخستان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول تعاون البلدين في مجالي النفط والغاز، وذلك على هامش زيارة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى طهران. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T14:23+0000

2022-06-19T14:23+0000

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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن توقيع مذكرة التعاون جرى برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الكازاخي وحضور وزير النفط الإيراني جواد أوجي.ووقع من الجانب الإيراني المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية محسن خجستة مهر، وعن كازاخستان المدير التنفيذي لشركة طكاز موناي كاز"، وفق المصدر ذاته.وتتمتع إيران وكازاخستان بمكانة رفيعة في مجال إنتاج الخام "ومن شأن الاتفاق النفطي الموقع بينهما اليوم، أن يتيح فرصا مواتية لتطوير التعاون الثنائي وتفعيل الطاقات المشتركة في المجالات ذات الصلة"، بحسب "إرنا".وكان رئيس كازاخستان قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من نظيره الإيراني، وعقد الرئيسان قمة ثنائية وحضرا مؤتمرا صحفيا تحدثا فيه عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وخلال المؤتمر قال رئيسي إن هناك الكثير من الإمكانات لدى إيران وكازاخستان، مما سيزيد ويعزز التعاون بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة "فارس".واعتبر الرئيس الإيراني أن "توقيع الاتفاقيات بين البلدين مؤشر على إرادة إيران وكازاخستان لزيادة العلاقات بين طهران ونور سلطان".وأكد أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت خلال الأشهر القليلة الماضية نموا بأكثر من 50%، ليقترب حجم التبادل التجاري بينهما من 3 مليارات دولار.

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