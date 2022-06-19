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https://arabic.sputniknews.com/20220619/إيران-وكازاخستان-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجالي-النفط-والغاز-1063864856.html
إيران وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجالي النفط والغاز
إيران وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجالي النفط والغاز
وقعت إيران وكازاخستان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول تعاون البلدين في مجالي النفط والغاز، وذلك على هامش زيارة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى طهران. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:23+0000
2022-06-19T14:23+0000
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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن توقيع مذكرة التعاون جرى برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الكازاخي وحضور وزير النفط الإيراني جواد أوجي.ووقع من الجانب الإيراني المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية محسن خجستة مهر، وعن كازاخستان المدير التنفيذي لشركة طكاز موناي كاز"، وفق المصدر ذاته.وتتمتع إيران وكازاخستان بمكانة رفيعة في مجال إنتاج الخام "ومن شأن الاتفاق النفطي الموقع بينهما اليوم، أن يتيح فرصا مواتية لتطوير التعاون الثنائي وتفعيل الطاقات المشتركة في المجالات ذات الصلة"، بحسب "إرنا".وكان رئيس كازاخستان قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من نظيره الإيراني، وعقد الرئيسان قمة ثنائية وحضرا مؤتمرا صحفيا تحدثا فيه عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وخلال المؤتمر قال رئيسي إن هناك الكثير من الإمكانات لدى إيران وكازاخستان، مما سيزيد ويعزز التعاون بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة "فارس".واعتبر الرئيس الإيراني أن "توقيع الاتفاقيات بين البلدين مؤشر على إرادة إيران وكازاخستان لزيادة العلاقات بين طهران ونور سلطان".وأكد أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت خلال الأشهر القليلة الماضية نموا بأكثر من 50%، ليقترب حجم التبادل التجاري بينهما من 3 مليارات دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/إيران-تستقبل-أول-قطار-ترانزيت-بين-كازاخستان-وتركيا-1063831535.html
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إيران, أخبار إيران, أسعار النفط اليوم

إيران وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجالي النفط والغاز

14:23 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / -
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وقعت إيران وكازاخستان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول تعاون البلدين في مجالي النفط والغاز، وذلك على هامش زيارة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى طهران.
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن توقيع مذكرة التعاون جرى برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الكازاخي وحضور وزير النفط الإيراني جواد أوجي.
ووقع من الجانب الإيراني المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية محسن خجستة مهر، وعن كازاخستان المدير التنفيذي لشركة طكاز موناي كاز"، وفق المصدر ذاته.
وتتمتع إيران وكازاخستان بمكانة رفيعة في مجال إنتاج الخام "ومن شأن الاتفاق النفطي الموقع بينهما اليوم، أن يتيح فرصا مواتية لتطوير التعاون الثنائي وتفعيل الطاقات المشتركة في المجالات ذات الصلة"، بحسب "إرنا".
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أمس, 18:50 GMT
وكان رئيس كازاخستان قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من نظيره الإيراني، وعقد الرئيسان قمة ثنائية وحضرا مؤتمرا صحفيا تحدثا فيه عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال المؤتمر قال رئيسي إن هناك الكثير من الإمكانات لدى إيران وكازاخستان، مما سيزيد ويعزز التعاون بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة "فارس".
واعتبر الرئيس الإيراني أن "توقيع الاتفاقيات بين البلدين مؤشر على إرادة إيران وكازاخستان لزيادة العلاقات بين طهران ونور سلطان".
وأكد أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت خلال الأشهر القليلة الماضية نموا بأكثر من 50%، ليقترب حجم التبادل التجاري بينهما من 3 مليارات دولار.
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