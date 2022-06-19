https://arabic.sputniknews.com/20220619/ارتفاع-ضحايا-فيضانات-الهند-إلى-32-شخصا-1063840656.html
ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 32 شخصا
ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 32 شخصا
قال مسؤولون يوم السبت، إن الفيضانات التي اجتاحت ولايتين بشمال شرق الهند، وهما آسام وميغالايا، أودت بحياة 32 شخصا في اليومين الماضيين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T03:14+0000
2022-06-19T03:14+0000
2022-06-19T03:16+0000
أخبار الهند اليوم
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فوفقا لنشرة هيئة إدارة الكوارث بولاية آسام، قُتل 13 شخصا في الولاية، بينما تضرر أكثر من 1.8 مليون شخص جراء الفيضانات المستمرة حاليا في 28 منطقة.وقال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث بولاية ميغالايا، إن 19 شخصا قتلوا في الولاية خلال يومين.وذكر مسؤول في هيئة إدارة الكوارث بولاية ميغالايا، أن "أربعة عشر شخصا، بينهم رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في الولاية يوم الجمعة، وبذلك ارتفع عدد القتلى في اليومين الماضيين إلى 19".وتضررت قرابة 3 آلاف قرية في ولاية آسام من الفيضانات، ولجأ 108104 أشخاص إلى مخيمات الإغاثة. وقال مسؤولون إن المياه غمرت 43338 هكتارا من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا بالمحاصيل.وقد تضررت العديد من السدود والمجاري المائية والطرق. وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم السبت إلى رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما للاستفسار عن وضع الفيضانات وتعهد بأن تقدم الحكومة الفيدرالية كل العون.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/شرطة-كيرالا-الهندية-تعتقل-صحفيا-لإرغامه-زميلته-على-تصوير-فيديو-فاضح-لوزيرة-الصحة-بالولاية-1063786572.html
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أخبار الهند اليوم
ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 32 شخصا
03:14 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 03:16 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
قال مسؤولون يوم السبت، إن الفيضانات التي اجتاحت ولايتين بشمال شرق الهند، وهما آسام وميغالايا، أودت بحياة 32 شخصا في اليومين الماضيين.
فوفقا لنشرة هيئة إدارة الكوارث بولاية آسام، قُتل 13 شخصا في الولاية
، بينما تضرر أكثر من 1.8 مليون شخص جراء الفيضانات المستمرة حاليا في 28 منطقة.
وقال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث بولاية ميغالايا، إن 19 شخصا قتلوا في الولاية خلال يومين.
وذكر مسؤول في هيئة إدارة الكوارث بولاية ميغالايا، أن "أربعة عشر شخصا،
بينهم رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في الولاية يوم الجمعة، وبذلك ارتفع عدد القتلى في اليومين الماضيين إلى 19".
وتضررت قرابة 3 آلاف قرية في ولاية آسام من الفيضانات، ولجأ 108104 أشخاص إلى مخيمات الإغاثة. وقال مسؤولون إن المياه غمرت 43338 هكتارا من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا بالمحاصيل.
وقد تضررت العديد من السدود والمجاري المائية والطرق. وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم السبت إلى رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما للاستفسار عن وضع الفيضانات وتعهد بأن تقدم الحكومة الفيدرالية كل العون.