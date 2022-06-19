https://arabic.sputniknews.com/20220619/الأسهم-السعودية-بصدد-تسجيل-أطول-سلسلة-خسائر-منذ-عام-2020-1063860082.html
الأسهم السعودية بصدد تسجيل أطول سلسلة خسائر منذ عام 2020
الأسهم السعودية بصدد تسجيل أطول سلسلة خسائر منذ عام 2020
يتجه مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال جلسة اليوم الأحد، لتسجيل أطول سلسلة خسائر متتالية منذ عام 2020، بعد عمليات بيع عالمية للأسهم الأسبوع الماضي، ومع انخفاض... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:48+0000
2022-06-19T12:48+0000
2022-06-19T12:48+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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وانخفض مؤشر "تداول" العام بنسبة 3.8% إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني، بعدما تراجع خلال الأيام الستة الماضية. تداولت جميع القطاعات على انخفاض، وهبط أكثر من 200 من أصل 211 سهما في المؤشر، وكانت "أرامكو" هي الأكثر مساهمة في تراجع المؤشر بعد انخفاضها 3.1%.وقال جاسم الجبران، رئيس أبحاث البيع في "الجزيرة كابيتال" ومقرها الرياض، إن الأسهم الخليجية تتعرض للبيع بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب على السلع، مشيرا إلى أن "الضربة الحالية" مدفوعة بالذعر وجزئيا بسبب "نداءات الهامش".ومع ذلك، قال الجبران لوكالة "بلومبيرغ"، إنه "لا يتوقع استمرار الانخفاضات الحالية في السوق السعودية لفترة طويلة حيث بدأ يرى إمكانات جيدة في بعض القطاعات مع التراجع الحالي".وذكرت الوكالة أن المشاركين في السوق يرون أن المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تدمير الطلب سيطرت على السوق، لكن على المدى الطويل، لا تزال آفاق أسعار النفط جيدة.لا تزال أرامكو المملوكة للدولة أكبر كيان مدرج في العالم بقيمة سوقية تبلغ 2.18 تريليون دولار مقارنة بـ2.13 تريليون دولار لشركة "آبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الأسهم-الأمريكية-تسجل-أسوأ-خسارة-أسبوعية-منذ-عام-2020-1063796278.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
الأسهم السعودية بصدد تسجيل أطول سلسلة خسائر منذ عام 2020
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يتجه مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال جلسة اليوم الأحد، لتسجيل أطول سلسلة خسائر متتالية منذ عام 2020، بعد عمليات بيع عالمية للأسهم الأسبوع الماضي، ومع انخفاض النفط بأكبر قدر في ثلاثة أشهر يوم الجمعة.
وانخفض مؤشر "تداول" العام بنسبة 3.8% إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني، بعدما تراجع خلال الأيام الستة الماضية. تداولت جميع القطاعات على انخفاض، وهبط أكثر من 200 من أصل 211 سهما في المؤشر، وكانت "أرامكو
" هي الأكثر مساهمة في تراجع المؤشر بعد انخفاضها 3.1%.
وقال جاسم الجبران، رئيس أبحاث البيع في "الجزيرة كابيتال" ومقرها الرياض، إن الأسهم الخليجية تتعرض للبيع بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب على السلع، مشيرا إلى أن "الضربة الحالية" مدفوعة بالذعر وجزئيا بسبب "نداءات الهامش".
ومع ذلك، قال الجبران لوكالة "بلومبيرغ"، إنه "لا يتوقع استمرار الانخفاضات الحالية في السوق السعودية لفترة طويلة حيث بدأ يرى إمكانات جيدة في بعض القطاعات مع التراجع الحالي".
وذكرت الوكالة أن المشاركين في السوق يرون أن المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تدمير الطلب سيطرت على السوق، لكن على المدى الطويل، لا تزال آفاق أسعار النفط
جيدة.
لا تزال أرامكو المملوكة للدولة أكبر كيان مدرج في العالم بقيمة سوقية تبلغ 2.18 تريليون دولار مقارنة بـ2.13 تريليون دولار لشركة "آبل".