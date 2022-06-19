https://arabic.sputniknews.com/20220619/الاستخبارات-العراقية-تعلن-مقتل-والي-الأنبار-في-تنظيم-داعش-بصحراء-المحافظة-1063881625.html
الاستخبارات العراقية تعلن مقتل والي الأنبار في تنظيم "داعش" بصحراء المحافظة
الاستخبارات العراقية تعلن مقتل والي الأنبار في تنظيم "داعش" بصحراء المحافظة
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، مساء اليوم الأحد، "مقتل والي الأنبار وثلاثة من مرافقيه بعملية متميزة في صحراء المحافظة". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T19:51+0000
2022-06-19T19:51+0000
2022-06-19T19:53+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكرت الاستخبارات العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع، ان "رجال وكالة الاستخبارات كمنوا لما يسمى والي الأنبار الملقب أبو منصور وثلاثة من مرافقيه، وبعد أن تم رصدهم وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".وأضاف البيان أنه "وفقًا لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم (سيارتهم) بصحراء الأنبار، تم توجيه ضربات دقيقة حولتهم إلى جثث هامدة"، متابعة أن "هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا".وبينت وكالة الاستخبارات أنه "بهذا الإنجاز الكبير فقد خسرت عصابات داعش الإرهابية أحد قياداتها الإجرامية المهمة جدا"، مشيرة إلى أن "العراق سينتصر ما دام فيه رجال قسموا بمقدسات ونخيل وتراب هذا الوطن بأن يطهروا الأرض من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".وأطلقت القوات الأمنية العراقية، الاثنين الماضي، عملية أمنية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد للقضاء على بؤر تنظيم "داعش" الإرهابي.وقالت قناة "السومرية نيوز" إن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الشرطة والحشد الشعبي في قضاء الدور شرقي المحافظة. وأضافت نقلا عن بيان للحشد الشعبي أن القوات "نفذت عملية تفتيش للبحث عن أوكار المجاميع الإرهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-يعلن-ضبط-مخزن-متنقل-لـداعش-1063106284.html
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أخبار العراق اليوم
الاستخبارات العراقية تعلن مقتل والي الأنبار في تنظيم "داعش" بصحراء المحافظة
19:51 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 19:53 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، مساء اليوم الأحد، "مقتل والي الأنبار وثلاثة من مرافقيه بعملية متميزة في صحراء المحافظة".
وذكرت الاستخبارات العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع
، ان "رجال وكالة الاستخبارات كمنوا لما يسمى والي الأنبار الملقب أبو منصور وثلاثة من مرافقيه، وبعد أن تم رصدهم وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".
وأضاف البيان أنه "وفقًا لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم (سيارتهم) بصحراء الأنبار، تم توجيه ضربات دقيقة حولتهم إلى جثث هامدة"، متابعة أن "هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا".
وبينت وكالة الاستخبارات أنه "بهذا الإنجاز الكبير فقد خسرت عصابات داعش الإرهابية أحد قياداتها الإجرامية المهمة جدا"، مشيرة إلى أن "العراق سينتصر ما دام فيه رجال قسموا بمقدسات ونخيل وتراب هذا الوطن بأن يطهروا الأرض من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".
وأطلقت القوات الأمنية العراقية، الاثنين الماضي، عملية أمنية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد
للقضاء على بؤر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت قناة "السومرية نيوز
" إن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الشرطة والحشد الشعبي في قضاء الدور شرقي المحافظة. وأضافت نقلا عن بيان للحشد الشعبي أن القوات "نفذت عملية تفتيش للبحث عن أوكار المجاميع الإرهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين".