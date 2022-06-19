https://arabic.sputniknews.com/20220619/البرلمان-الأوكراني-يؤيد-قرارا-بحظر-الكتب-والموسيقى-من-روسيا-1063859273.html
البرلمان الأوكراني يؤيد قرارا بحظر "الكتب والموسيقى" من روسيا
البرلمان الأوكراني يؤيد قرارا بحظر "الكتب والموسيقى" من روسيا
صوّت البرلمان الأوكراني "رادا" على حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر من روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما قال النائب ياروسلاف جيليزنياك. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:38+0000
2022-06-19T12:38+0000
2022-06-19T12:38+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وكتب جيليزنياك في قناته على تلغرام: "حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وأراضي أوكرانيا التي احتلتها مؤقتًا ومن بيلاروسيا".كما حظر البرلمان حسب جيليزنياك الموسيقى الروسية في وسائل الإعلام الأوكرانية والأماكن العامة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17جزيران/يونيو، أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتهيئة الظروف لعلاقات مواتية مع أوكرانيا، ومساعدة الدولة المجاورة على مدى عقود.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حسنًا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا على أي حال؛ كانت روسيا نفسها في وضع صعب في التسعينيات؛ لكن مع ذلك، ساعدنا باستمرار، وساعدنا في القروض، وموارد الطاقة الرخيصة وعلى مدى عقود".وأشار إلى أن "روسيا كانت مستعدة للتعاون في مجال القطاعات الصناعية الرئيسية: في الطيران، وبناء السفن، وعرضت أشكالا مختلفة من التعاون".وقال الرئيس الروسي: "بصراحة، أنا لا أفهم حقًا ما الذي يمكننا فعله أيضاً".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/جونسون-ينبه-الحلفاء-الغربيين-للاستعداد-إلى-صراع-طويل-الأمد-في-أوكرانيا-1063840533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
البرلمان الأوكراني يؤيد قرارا بحظر "الكتب والموسيقى" من روسيا
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صوّت البرلمان الأوكراني "رادا" على حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر من روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما قال النائب ياروسلاف جيليزنياك.
وكتب جيليزنياك في قناته على تلغرام: "حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وأراضي أوكرانيا التي احتلتها مؤقتًا ومن بيلاروسيا".
كما حظر البرلمان حسب جيليزنياك
الموسيقى الروسية في وسائل الإعلام الأوكرانية والأماكن العامة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17جزيران/يونيو، أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتهيئة الظروف لعلاقات مواتية مع أوكرانيا، ومساعدة الدولة المجاورة على مدى عقود.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حسنًا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا على أي حال؛ كانت روسيا نفسها في وضع صعب في التسعينيات؛ لكن مع ذلك، ساعدنا باستمرار، وساعدنا في القروض، وموارد الطاقة الرخيصة وعلى مدى عقود".
وأشار إلى أن "روسيا كانت مستعدة للتعاون في مجال القطاعات الصناعية الرئيسية: في الطيران، وبناء السفن، وعرضت أشكالا مختلفة من التعاون".
وقال الرئيس الروسي: "بصراحة، أنا لا أفهم حقًا ما الذي يمكننا فعله أيضاً".