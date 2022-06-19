https://arabic.sputniknews.com/20220619/البرلمان-الأوكراني-يؤيد-قرارا-بحظر-الكتب-والموسيقى-من-روسيا-1063859273.html

البرلمان الأوكراني يؤيد قرارا بحظر "الكتب والموسيقى" من روسيا

البرلمان الأوكراني يؤيد قرارا بحظر "الكتب والموسيقى" من روسيا

صوّت البرلمان الأوكراني "رادا" على حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر من روسيا وبيلاروسيا، بحسب ما قال النائب ياروسلاف جيليزنياك. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T12:38+0000

2022-06-19T12:38+0000

2022-06-19T12:38+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/45/1020514525_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_05134d0143c022f040e01416043324f3.jpg

وكتب جيليزنياك في قناته على تلغرام: "حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وأراضي أوكرانيا التي احتلتها مؤقتًا ومن بيلاروسيا".كما حظر البرلمان حسب جيليزنياك الموسيقى الروسية في وسائل الإعلام الأوكرانية والأماكن العامة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17جزيران/يونيو، أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتهيئة الظروف لعلاقات مواتية مع أوكرانيا، ومساعدة الدولة المجاورة على مدى عقود.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حسنًا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا على أي حال؛ كانت روسيا نفسها في وضع صعب في التسعينيات؛ لكن مع ذلك، ساعدنا باستمرار، وساعدنا في القروض، وموارد الطاقة الرخيصة وعلى مدى عقود".وأشار إلى أن "روسيا كانت مستعدة للتعاون في مجال القطاعات الصناعية الرئيسية: في الطيران، وبناء السفن، وعرضت أشكالا مختلفة من التعاون".وقال الرئيس الروسي: "بصراحة، أنا لا أفهم حقًا ما الذي يمكننا فعله أيضاً".

https://arabic.sputniknews.com/20220619/جونسون-ينبه-الحلفاء-الغربيين-للاستعداد-إلى-صراع-طويل-الأمد-في-أوكرانيا-1063840533.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا