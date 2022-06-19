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https://arabic.sputniknews.com/20220619/البيرة-والبطاطا-والفشاربلومبرغ-تنشر-قائمة-بالمواد-التي-بدأت-بالنفاذ-من-بعض-دول-العالم-1063859176.html
البيرة والبطاطا والفشار..."بلومبرغ" تنشر قائمة بالمواد التي بدأت بالنفاذ من بعض دول العالم
البيرة والبطاطا والفشار..."بلومبرغ" تنشر قائمة بالمواد التي بدأت بالنفاذ من بعض دول العالم
أشار تقرير إعلامي إلى أن الوضع الجيوسياسي في العالم بالإضافة لجائحة كورونا تسببوا بنقص ببعض المواد والمنتجات في عدد من الدول. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:35+0000
2022-06-19T12:35+0000
العالم
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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن أستراليا تعاني من نقص في الخس، الأمر الذي دفع سلسلة مطاعم "كنتاكي" لستبداله بالملفوف في البرغر، كما واختفى السلامي والبصل في اليابان، بالإضافة لنقص في البيرة المعبأة في زجاجات في ألمانيا.وأرجع التقرير سبب المشاكل في تأمين هذه المواد للظروف الجوية بالإضافة للجائحة والوضع الجيوسياسي الذي تطور على خلفية العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
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البيرة والبطاطا والفشار..."بلومبرغ" تنشر قائمة بالمواد التي بدأت بالنفاذ من بعض دول العالم

12:35 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertبراميل "غيوز" في مصنع الجعة "كانتيلون غيوز" (Cantillon gueuze) في بروكسل، بلجيكا 6 نوفمبر 2015. يقول أحد أشهر مصنعي الجعة البلجيكيين إنه ضحية لتغير المناخ لأن درجات الحرارة المرتفعة المتزايدة تقصر موسم التخمير لمدة شهر منذ الخمسينيات.
براميل غيوز في مصنع الجعة كانتيلون غيوز (Cantillon gueuze) في بروكسل، بلجيكا 6 نوفمبر 2015. يقول أحد أشهر مصنعي الجعة البلجيكيين إنه ضحية لتغير المناخ لأن درجات الحرارة المرتفعة المتزايدة تقصر موسم التخمير لمدة شهر منذ الخمسينيات. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الوضع الجيوسياسي في العالم بالإضافة لجائحة كورونا تسببوا بنقص ببعض المواد والمنتجات في عدد من الدول.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن أستراليا تعاني من نقص في الخس، الأمر الذي دفع سلسلة مطاعم "كنتاكي" لستبداله بالملفوف في البرغر، كما واختفى السلامي والبصل في اليابان، بالإضافة لنقص في البيرة المعبأة في زجاجات في ألمانيا.

بالإضافة لنقص في الفشار في الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت أزمة البطاطس في "ماكدونالدز" عناوين الصحف حيث علقت الشركة بيع البطاطس في عدد من فروعها بسبب مشاكل الإمداد.

وأرجع التقرير سبب المشاكل في تأمين هذه المواد للظروف الجوية بالإضافة للجائحة والوضع الجيوسياسي الذي تطور على خلفية العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
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