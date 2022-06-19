https://arabic.sputniknews.com/20220619/الخارجية-الأردنية-نتابع-حالة-الأسير-الأردني-المضرب-عن-الطعام-في-السجون-الإسرائيلية-1063844600.html

الخارجية الأردنية: نتابع حالة الأسير الأردني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية

الخارجية الأردنية: نتابع حالة الأسير الأردني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع حالة الأسير الأردني عبد الله البرغوثي، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T07:26+0000

2022-06-19T07:26+0000

2022-06-19T07:26+0000

أخبار الأردن

السجون الإسرائيلية

أسير

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة عمون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، فإن الوزارة تتابع حالة الأسير البرغوثي عن طريق سفارتها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.وقال أبو الفول: "السفارة تواصلت مع مصلحة السجون الإسرائيلية، بخصوص البرغوثي، وللاطمئنان على صحته".وكان البرغوثي قد أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على عزله منذ الـ31 من مايو/ أيار الماضي، ووصل اليوم الأحد إلى يومه العاشر في الإضراب.وفيما يواجه البرغوثي ما يوصف بأنه أطول حكم حدث لأسير داخل السجون الإسرائيلية، حيث تم الحكم عليه بالسّجن 67 مؤبدا فقد حمّلت عائلة الأسير البرغوثي إسرائيل المسؤولية عن أي ضرر يلحق به.

https://arabic.sputniknews.com/20210608/شيء-لا-يوصف-أول-تصريح-لأقدم-أسير-أردني-لدى-إسرائيل-بعد-الإفراج-عنه-ورسائل-للملك-فيديو-1049193725.html

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