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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220619/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-أسلحتها-الثقيلة-وتترك-مواقعها-في-منطقة-ليسيتشانسك-1063852121.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتخلى عن أسلحتها الثقيلة وتترك مواقعها في منطقة ليسيتشانسك
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتخلى عن أسلحتها الثقيلة وتترك مواقعها في منطقة ليسيتشانسك
أعلنت الدفاع الروسية أن طيران الجيش تمكن من تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T10:57+0000
2022-06-19T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
إسقاط
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش أربعة مستودعات للقذائف والمدفعية وذخيرة المدفعية في المناطق السكنية ماكسيميليانوفكا وأفدييفكا وزيلينوي بول وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك قاذفة صواريخ "بوك-إم1" في منطقة سيفيرسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب الوزارة، تخلت الكتيبة المدافعة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليسيتشانسك في سيفيرودونيتسك عن أسلحتها الثقيلة وغادرت مواقعها.وأضافت الوزارة أن الضربة التي شنتها منظومة الصواريخ الروسية "إسكندر" على أراضي مصنع خاركوف لإصلاح الدبابات، أسفرت عن تدمير منظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان".في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" وثماني طائرات مسيرة خلال اليوم الماضي، وقال: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا دولينا بمنطقة نيكولاييف في يوم واحد. كما أسقطت ثماني طائرات أوكرانية من دون طيار في مناطق زافودي وتشيرفوني وشاختر وديمنتييفكا وجلوبوكوي في منطقة خاركيف، وكرينيتسا في منطقة خيرسون، وبوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي منطقة جزيرة الأفعى".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/الدفاع-الروسية-دفاعاتنا-الجوية-تسقط-مقاتلة-سو-25-ومروحية-مي-24-للقوات-الأوكرانية-1063810849.html
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, إسقاط, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتخلى عن أسلحتها الثقيلة وتترك مواقعها في منطقة ليسيتشانسك

10:57 GMT 19.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت الدفاع الروسية أن طيران الجيش تمكن من تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش أربعة مستودعات للقذائف والمدفعية وذخيرة المدفعية في المناطق السكنية ماكسيميليانوفكا وأفدييفكا وزيلينوي بول وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك قاذفة صواريخ "بوك-إم1" في منطقة سيفيرسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، تخلت الكتيبة المدافعة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ليسيتشانسك في سيفيرودونيتسك عن أسلحتها الثقيلة وغادرت مواقعها.
وأضافت الوزارة أن الضربة التي شنتها منظومة الصواريخ الروسية "إسكندر" على أراضي مصنع خاركوف لإصلاح الدبابات، أسفرت عن تدمير منظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان".

وجاء في البيان: "أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 22 مركز قيادة و48 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 123 مقاطعة. ودمرت منظومتين لإطلاق الصواريخ "أوراغان" على أراضي مصنع خاركوف لإصلاح الدبابات بواسطة صاروخ "اسكندر".

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط مقاتلة "سو-25" ومروحية "مي-24" للقوات الأوكرانية
أمس, 11:34 GMT
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" وثماني طائرات مسيرة خلال اليوم الماضي، وقال: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا دولينا بمنطقة نيكولاييف في يوم واحد. كما أسقطت ثماني طائرات أوكرانية من دون طيار في مناطق زافودي وتشيرفوني وشاختر وديمنتييفكا وجلوبوكوي في منطقة خاركيف، وكرينيتسا في منطقة خيرسون، وبوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي منطقة جزيرة الأفعى".
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Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:51 GMT
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