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السعودية تستضيف النزال بين جوشوا وأوسيك على لقب الملاكمة للوزن الثقيل
السعودية تستضيف النزال بين جوشوا وأوسيك على لقب الملاكمة للوزن الثقيل
تستضيف مدينة جدة السعودية، في 20 أغسطس/ آب المقبل، النزال المرتقب بين ألكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T19:01+0000
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وكشفت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، أن "مدينة جدة ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في 20 أغسطس/ آب المقبل".وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام في سبتمبر/ أيلول الماضي لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة، فيما سيحصل الملاكم البريطاني على فرصة التعويض في جدة.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

السعودية تستضيف النزال بين جوشوا وأوسيك على لقب الملاكمة للوزن الثقيل

19:01 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISالملاكم البريطاني أنطوني جوشوا
الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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تستضيف مدينة جدة السعودية، في 20 أغسطس/ آب المقبل، النزال المرتقب بين ألكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا.
وكشفت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، أن "مدينة جدة ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في 20 أغسطس/ آب المقبل".
وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام في سبتمبر/ أيلول الماضي لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة، فيما سيحصل الملاكم البريطاني على فرصة التعويض في جدة.
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