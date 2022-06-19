https://arabic.sputniknews.com/20220619/السعودية-تعلن-تعديلات-أنظمة-التقاعد-المدني-والتأمينات-الاجتماعية-1063876928.html

السعودية تعلن تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

السعودية تعلن تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات في نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T18:19+0000

2022-06-19T18:19+0000

2022-06-19T18:26+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

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ونقلت صحيفة "عكاظ" أنه بوجب التعديلات في نظام التقاعد المدني، إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.وتكون المكافأة بنسبة 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي.ويشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) أن يبلغ الموظف سن الستين أو في حالة الوفاة، أيهما أسبق، وإذا انتهت خدمته دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشاًوينص نظام التأمينات الاجتماعية كذلك على أنه يحق للمشترك في حالة تركه العمل، أن يتسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.وفيما يتعلق بنظام تبادل المنافع، لا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ الموظف سن الستين في النظام الأخير.في السياق ذاته، يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.يشار إلى أنه لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أما في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين.واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه إذا كانت مدة خدمة الموظف خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات، وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة، على أساس مرتبه الشهري الأخير.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/التأمينات-السعودية-تقرر-منحة-لمن-تنطبق-عليها-تلك-الشروط-من-النساء-1056872131.html

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