https://arabic.sputniknews.com/20220619/الشرطة-الإيرانية-توقف-120-شخصا-لمشاركتهم-في-حفل-راقص--1063860845.html

الشرطة الإيرانية توقف 120 شخصا لمشاركتهم في حفل راقص

الشرطة الإيرانية توقف 120 شخصا لمشاركتهم في حفل راقص

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على 120 شخصا بسبب "تناول الكحول" و"الرقص المختلط" أثناء حفلة "غير قانونية" داخل غابة في محافظة مازندران شمالي البلاد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T13:02+0000

2022-06-19T13:02+0000

2022-06-19T13:02+0000

أخبار إيران

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ونقلت "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن وسائل إعلام رسمية أن رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري أوضح أن شرطة الآداب الإيرانية أوقفت المحتفلين وتم رفع دعوى قضائية.وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة أن "الأفعال الجرمية" التي تم ارتكابها في غابة مدينة نيكا شملت تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وسفورا.يلتقي الكثير من المواطنين الإيرانيين في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.وكانت الشرطة الإيرانية قد ألقت القبض على ثلاث سيدات في نيسان/أبريل، بعد ظهورهن في مقطع فيديو تم تداوله وهنّ يرقصن في مقبرة.

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