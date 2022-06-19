https://arabic.sputniknews.com/20220619/الشرطة-الإيرانية-توقف-120-شخصا-لمشاركتهم-في-حفل-راقص--1063860845.html
الشرطة الإيرانية توقف 120 شخصا لمشاركتهم في حفل راقص
الشرطة الإيرانية توقف 120 شخصا لمشاركتهم في حفل راقص
ألقت الشرطة الإيرانية القبض على 120 شخصا بسبب "تناول الكحول" و"الرقص المختلط" أثناء حفلة "غير قانونية" داخل غابة في محافظة مازندران شمالي البلاد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:02+0000
2022-06-19T13:02+0000
2022-06-19T13:02+0000
أخبار إيران
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ونقلت "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن وسائل إعلام رسمية أن رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري أوضح أن شرطة الآداب الإيرانية أوقفت المحتفلين وتم رفع دعوى قضائية.وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة أن "الأفعال الجرمية" التي تم ارتكابها في غابة مدينة نيكا شملت تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وسفورا.يلتقي الكثير من المواطنين الإيرانيين في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.وكانت الشرطة الإيرانية قد ألقت القبض على ثلاث سيدات في نيسان/أبريل، بعد ظهورهن في مقطع فيديو تم تداوله وهنّ يرقصن في مقبرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/إيران-توقف-سفينة-شحن-فيها-أسلحة-مهربة-قادمة-من-دولة-عربية-صور-1063804533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الشرطة الإيرانية توقف 120 شخصا لمشاركتهم في حفل راقص
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ألقت الشرطة الإيرانية القبض على 120 شخصا بسبب "تناول الكحول" و"الرقص المختلط" أثناء حفلة "غير قانونية" داخل غابة في محافظة مازندران شمالي البلاد.
ونقلت "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن وسائل إعلام رسمية أن رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري أوضح أن شرطة الآداب الإيرانية
أوقفت المحتفلين وتم رفع دعوى قضائية.
وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة أن "الأفعال الجرمية" التي تم ارتكابها في غابة مدينة نيكا شملت تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وسفورا.
يلتقي الكثير من المواطنين الإيرانيين في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.
وكانت الشرطة الإيرانية قد ألقت القبض على ثلاث سيدات في نيسان/أبريل، بعد ظهورهن في مقطع فيديو تم تداوله وهنّ يرقصن في مقبرة.