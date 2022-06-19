عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الصين-تحتفل-بمرور-68-عاما-على-امتلاك-أول-غواصة-حربية-1063861592.html
الصين تحتفل بمرور 68 عاما على امتلاك أول غواصة حربية
الصين تحتفل بمرور 68 عاما على امتلاك أول غواصة حربية
تمتلك الصين أضخم قوة غواصات في العالم ويحل اليوم ذكرى تأسيس قوة الغواصات الصينية قبل 68 عاما. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:21+0000
2022-06-19T13:21+0000
رصد عسكري
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104148/07/1041480742_0:157:3003:1846_1920x0_80_0_0_e35d2f71a66d37f657a87eb6d3751933.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مشيرة إلى أنه في مثل هذا اليوم قبل 68 عاما، تم تدشين أول قوة غواصات تابعة للبحرية الصينية.ونشرت الصحيفة صورا ترصد بعض غواصات القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.وتمتلك الصين 79 غواصة تجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويضم سلاح الغواصات الصيني غواصات ديزل تقليدية للمهام القصيرة وغواصات نووية يمكنها القيام بمهام بعيدة والبقاء لفترات طويلة تحت الماء.يذكر أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا، بينما يحتل أسطوله الحربي المرتبة الأولى عالميا.
https://arabic.sputniknews.com/20171214/غواصات-الصين-تتسلل-العالم-1028430816.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104148/07/1041480742_167:0:2836:2002_1920x0_80_0_0_cff8104fb1c82636ac3dee3eff5ab52c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين

الصين تحتفل بمرور 68 عاما على امتلاك أول غواصة حربية

13:21 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Guang Niuغواصة نووية صينية
غواصة نووية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Guang Niu
تابعنا عبرTelegram
تمتلك الصين أضخم قوة غواصات في العالم ويحل اليوم ذكرى تأسيس قوة الغواصات الصينية قبل 68 عاما.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مشيرة إلى أنه في مثل هذا اليوم قبل 68 عاما، تم تدشين أول قوة غواصات تابعة للبحرية الصينية.
ونشرت الصحيفة صورا ترصد بعض غواصات القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وتمتلك الصين 79 غواصة تجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويضم سلاح الغواصات الصيني غواصات ديزل تقليدية للمهام القصيرة وغواصات نووية يمكنها القيام بمهام بعيدة والبقاء لفترات طويلة تحت الماء.
غواصات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2017
غواصات الصين تتسلل إلى العالم ببطء (فيديو)
14 ديسمبر 2017, 16:59 GMT
يذكر أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا، بينما يحتل أسطوله الحربي المرتبة الأولى عالميا.
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала