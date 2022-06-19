https://arabic.sputniknews.com/20220619/الصين-تحتفل-بمرور-68-عاما-على-امتلاك-أول-غواصة-حربية-1063861592.html
الصين تحتفل بمرور 68 عاما على امتلاك أول غواصة حربية
الصين تحتفل بمرور 68 عاما على امتلاك أول غواصة حربية
تمتلك الصين أضخم قوة غواصات في العالم ويحل اليوم ذكرى تأسيس قوة الغواصات الصينية قبل 68 عاما. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:21+0000
2022-06-19T13:21+0000
2022-06-19T13:21+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مشيرة إلى أنه في مثل هذا اليوم قبل 68 عاما، تم تدشين أول قوة غواصات تابعة للبحرية الصينية.ونشرت الصحيفة صورا ترصد بعض غواصات القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.وتمتلك الصين 79 غواصة تجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويضم سلاح الغواصات الصيني غواصات ديزل تقليدية للمهام القصيرة وغواصات نووية يمكنها القيام بمهام بعيدة والبقاء لفترات طويلة تحت الماء.يذكر أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا، بينما يحتل أسطوله الحربي المرتبة الأولى عالميا.
https://arabic.sputniknews.com/20171214/غواصات-الصين-تتسلل-العالم-1028430816.html
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
الصين تحتفل بمرور 68 عاما على امتلاك أول غواصة حربية
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تمتلك الصين أضخم قوة غواصات في العالم ويحل اليوم ذكرى تأسيس قوة الغواصات الصينية قبل 68 عاما.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مشيرة إلى أنه في مثل هذا اليوم قبل 68 عاما، تم تدشين أول قوة غواصات تابعة للبحرية الصينية.
ونشرت الصحيفة صورا ترصد بعض غواصات القوات البحرية
التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وتمتلك الصين 79 غواصة تجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أضخم أسلحة الغواصات في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويضم سلاح الغواصات الصيني
غواصات ديزل تقليدية للمهام القصيرة وغواصات نووية يمكنها القيام بمهام بعيدة والبقاء لفترات طويلة تحت الماء.
14 ديسمبر 2017, 16:59 GMT
يذكر أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا، بينما يحتل أسطوله الحربي
المرتبة الأولى عالميا.