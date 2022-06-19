https://arabic.sputniknews.com/20220619/الصين-على-الشركات-الأمريكية-ابتلاع-الحبة-المرة-1063874668.html
الصين: على الشركات الأمريكية ابتلاع "الحبة المرة"
الصين: على الشركات الأمريكية ابتلاع "الحبة المرة"
تعمل أمريكا بشكل مستمر على معاقبة الشركات الصينية في سعيها الدائم لتقويض الاقتصاد الصيني، الأمر الذي كان له تبعات سيئة على الاقتصاد الأمريكي أيضا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T17:46+0000
2022-06-19T17:46+0000
2022-06-19T17:46+0000
العالم
اقتصاد
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وفقا لتقرير وكالة "رويترز"، قدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أن تكلفة إزالة معدات شركات صينية مثل "Huawei" و"ZTE Corp" تبلغ حوالي 5.3 مليار دولار، وهي ميزانية أعلى بكثير من التي وضعها الكونغرس.وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز"، تأتي هذه التصريحات عقب أنباء تفيد بأن إزالة معدات شركات التكنولوجيا الصينية مثل "Huawei" من شبكات الاتصالات الأمريكية ستكون تكلفته باهظة جدا.بدورها، أشارت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) إلى أنها وجدت أوجه قصور في ثلثي الطلبات المرتبطة بتعويض شركات الطيران الأمريكية عن إزالة معدات الشركات الصينية التي تعتبر "تهديدات للأمن القومي الأمريكي"، بحسب توصيف التقرير.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، يوم الجمعة الماضي، إن بعض السياسيين الأمريكيين عمموا مفهوم "الأمن القومي" واستخدموا "القوة الوطنية لقمع بعض الشركات الصينية بشكل غير معقول بدافع المصلحة الذاتية".وتابع المتحدث قائلا: "لكن الشركات والمقيمين في الولايات المتحدة هم الذين سيتحملون العبء الأكبر. قامت الولايات المتحدة باستمرار بتسييس التعاون الاقتصادي وتسليحه، فضلا عن إجبار الدول الأخرى على حظر معدات الشركات الصينية".وبين المتحدث أن مثل هذه الأفعال لا تلحق الضرر بمصالح الشركات الصينية فحسب، بل تضر أيضا بشكل خطير بمصالح الولايات المتحدة ذاتها، بالإضافة إلى أنها تؤثر بشدة على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية.وأشار إلى أن الصين حثت الولايات المتحدة على تغيير سياساتها وتوفير بيئة أعمال منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/ألمانيا-تكشف-عن-واقع-مرير-وتبدأ-خطوات-لتخفيض-استهلاك-الغاز-وزيادة-التخزين-1063860296.html
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العالم, اقتصاد
الصين: على الشركات الأمريكية ابتلاع "الحبة المرة"
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تعمل أمريكا بشكل مستمر على معاقبة الشركات الصينية في سعيها الدائم لتقويض الاقتصاد الصيني، الأمر الذي كان له تبعات سيئة على الاقتصاد الأمريكي أيضا.
وفقا لتقرير وكالة "رويترز"، قدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أن تكلفة إزالة معدات شركات صينية مثل "Huawei" و"ZTE Corp" تبلغ حوالي 5.3 مليار دولار، وهي ميزانية أعلى بكثير من التي وضعها الكونغرس.
وقال مسؤول صيني رفيع المستوى، ردا على هذه المحاولات، إن الشركات والأفراد في أمريكا سيضطرون إلى "ابتلاع الحبة المرة" للحملة غير المعقولة التي تشنها الولايات المتحدة على الشركات الصينية.
وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز"
، تأتي هذه التصريحات عقب أنباء تفيد بأن إزالة معدات شركات التكنولوجيا الصينية مثل "Huawei" من شبكات الاتصالات الأمريكية ستكون تكلفته باهظة جدا.
بدورها، أشارت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) إلى أنها وجدت أوجه قصور في ثلثي الطلبات المرتبطة بتعويض شركات الطيران الأمريكية عن إزالة معدات الشركات الصينية التي تعتبر "تهديدات للأمن القومي الأمريكي"، بحسب توصيف التقرير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
وانغ ون بين، يوم الجمعة الماضي، إن بعض السياسيين الأمريكيين عمموا مفهوم "الأمن القومي" واستخدموا "القوة الوطنية لقمع بعض الشركات الصينية بشكل غير معقول بدافع المصلحة الذاتية".
وتابع المتحدث قائلا: "لكن الشركات والمقيمين في الولايات المتحدة هم الذين سيتحملون العبء الأكبر. قامت الولايات المتحدة باستمرار بتسييس التعاون الاقتصادي وتسليحه، فضلا عن إجبار الدول الأخرى على حظر معدات الشركات الصينية".
"السياسيون الأمريكيون يتحركون ضد التيار، ويجب أن يفشلوا في النهاية".
وانغ ون بين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
وبين المتحدث أن مثل هذه الأفعال لا تلحق الضرر بمصالح الشركات الصينية فحسب، بل تضر أيضا بشكل خطير بمصالح الولايات المتحدة ذاتها، بالإضافة إلى أنها تؤثر بشدة على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أن الصين حثت الولايات المتحدة على تغيير سياساتها وتوفير بيئة أعمال منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.