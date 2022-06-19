https://arabic.sputniknews.com/20220619/العراق-نطمح-في-قادم-الأيام-لاستضافة-وزراء-الطاقة-من-مؤسسي-أوبك-وحلفائها-1063858894.html

العراق: نطمح في قادم الأيام لاستضافة وزراء الطاقة من مؤسسي "أوبك" وحلفائها

العراق: نطمح في قادم الأيام لاستضافة وزراء الطاقة من مؤسسي "أوبك" وحلفائها

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن بلاده تطمح خلال الأيام المقبلة إلى استضافة اجتماع لوزراء الطاقة من مؤسسي منظمة "أوبك" وحلفائها بمناسبة مرور 60... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T12:40+0000

2022-06-19T12:40+0000

2022-06-19T12:40+0000

العالم العربي

اقتصاد

أوبك

لقاء

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وقال عبد الجبار، اليوم الأحد، خلال حفل أقيم في قاعة الشعب في بغداد بمناسبة إطلاق كتاب تأريخ منظمة "أوبك"، إن "قاعة الشعب في بغداد هي القاعة التي تم فيها عقد أول اجتماع لتأسيس منظمة أوبك عام 1960 من دول العراق وإيران وفنزويلا والسعودية والكويت، ومن هذا المكان انطلقت أكبر منظمة للطاقة ولا زالت تعمل بعد مرور 62 عاما".وتابع أن "منظمة أوبك بذلت جهودا كبيرة خلال المرحلة الحالية والسابقة، وكانت إدارة المنظمة متميزة جدا في الحفاظ على لحمة هذه المنظمة واستمراريتها وبالتالي منح الاستقرارية لسوق الطاقة في العالم".وأضاف وزير النفط العراقي: "اليوم تم توقيع كتاب 60 عاما وما بعد الـ 60 عام من أداء أوبك. الكتاب شرح حضارة العراق بصورة واضحة وأهمية العراق في سوق الطاقة وتطرق إلى تاريخ تأسيس منظمة أوبك من هذا المكان وأهم الأحداث والشخصيات والممارسات التي مارستها المنظمة".وأضاف أن "العراق يأمل بزيادة إمكانياته ولدينا مشاريع لزيادة الإنتاج، والعراق ملتزم بالوصول إلى إنتاج الذروة وهو 8 ملايين بنهاية عام 2027، وحاليا لدينا مشاريع قيد الإنجاز في أغلب الحقول النفطية وخاصة في حقول محافظة البصرة وأيضا العراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك وملتزم بسياسة العمل في أوبك في أن المنتجين يجب أن يوفروا النفط للوفاء بكافة المستهلكين".من جهته قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن بلاده تنتظر تحديد الموعد لعقد الاحتفالية الخاصة بمرور 60 عاما على تأسيس منظمة "أوبك" في بغداد.وقال جهاد: "اليوم تم إطلاق كتاب تأريخ أوبك بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس المنظمة، وهذا الكتاب تضمن أهم المحطات منذ انطلاق المنظمة في بغداد عام 1960 وأيضا التحديات التي واجهت أوبك والأحداث التي شهدتها، وبالتالي كان هذا الاحتفال يتزامن مع احتفالات أوبك بمرور 60 عاما على التأسيس والذي تعذر أقامته بسبب كوفيد 19".وحول موعد عقد الاحتفالية ببغداد، أوضح جهاد: "نحن ننتظر تحديد موعد لعقد هذه القمة أو الاحتفالية، أما المباحثات والاجتماعات فهي قائمة ونهاية هذا الشهر سيكون هناك اجتماع لبحث تطورات السوق النفطية وبالتالي سيتم اتخاذ الإجراءات وفق التطورات".

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