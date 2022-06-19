https://arabic.sputniknews.com/20220619/اللجنة-العسكرية-الليبية-55-تختتم-اجتماعاتها-في-القاهرة-وتتفق-على-بعض-الملفات-1063880227.html
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تختتم اجتماعاتها في القاهرة... وتتفق على بعض الملفات
اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تختتم اجتماعاتها في القاهرة... وتتفق على بعض الملفات
أنهت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان المنطقة الغربية،... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T19:14+0000
2022-06-19T19:14+0000
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واختتمت اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في القاهرة بعد مشاورات استمرت لأيام شدد خلالها الأعضاء على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد, بحسب موقع "اليوم السابع" المصري.وشددت اللجنة على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.واتفق المجتمعون في القاهرة على عدة ملفات من بينها توحيد المؤسسة العسكرية، لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.من جانبه قال الفريق أول ركن محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات، إن اللجنة قامت بخطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، لافتا إلى أن "المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع".بينما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمة له خلال الاجتماعات على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مدير-إدارة-التوجيه-المعنوي-بالجيش-الليبي-لجنة-55-تأكد-على-أن-حكومة-الوحدة-الوطنية-فشلت-بامتياز-1062676730.html
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اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تختتم اجتماعاتها في القاهرة... وتتفق على بعض الملفات
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أنهت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان المنطقة الغربية، والفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان القوات المسلحة الليبية.
واختتمت اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في القاهرة بعد مشاورات استمرت لأيام شدد خلالها الأعضاء على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد, بحسب موقع "اليوم السابع
" المصري.
وشددت اللجنة على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.
واتفق المجتمعون في القاهرة على عدة ملفات من بينها توحيد المؤسسة العسكرية، لبناء جيش قوي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
من جانبه قال الفريق أول ركن محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات، إن اللجنة قامت بخطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، لافتا إلى أن "المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع".
بينما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمة له خلال الاجتماعات على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.