https://arabic.sputniknews.com/20220619/المتحدث-باسم-أردوغان-مبان-سويدية-تحمل-صورا-لحزب-العمال-الكردستاني-دليل-على-دعم-ستوكهولم-للإرهاب-1063851495.html
المتحدث باسم أردوغان: مبان سويدية تحمل صورا لحزب العمال الكردستاني دليل على دعم ستوكهولم للإرهاب
المتحدث باسم أردوغان: مبان سويدية تحمل صورا لحزب العمال الكردستاني دليل على دعم ستوكهولم للإرهاب
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات عضوية السويد في الناتو ما لم تضع حدا لأنشطة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T10:46+0000
2022-06-19T10:46+0000
2022-06-19T10:46+0000
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ووفقا لجريدة الصباح التركية، أكد قالن أن "تنظيم واي بي جي/ بي كي كي الإرهابي، يلقى في ستوكهولم الترحيب والدلال"، على حد تعبيره.وقال: "لا تقدم في المفاوضات حول عضوية السويد في الناتو ما لم تضع حدا لأنشطة هذا التنظيم الإرهابي على أراضيها".تصريحات قالن تأتي قبيل سفره إلى بروكسل، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو.وأوضح أن هناك مبان في العاصمة السويدية تحمل صورا ضوئية عن وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، اللذين تصنفهما تركيا بالتنظيمين الإرهابيين.وكانت تقارير إعلامية محلية قد أكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني.وقالت جريدة "الصباح" التركية، إن أردوغان سيقدم وثائق خاصة حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-أردوغان-سيقدم-لقمة-الناتو-المقبلة-أدلة-على-دعم-فنلندا-والسويد-لحزب-العمال-الكردستاني-1063849311.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, الناتو
المتحدث باسم أردوغان: مبان سويدية تحمل صورا لحزب العمال الكردستاني دليل على دعم ستوكهولم للإرهاب
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات عضوية السويد في الناتو ما لم تضع حدا لأنشطة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على أراضيها.
ووفقا لجريدة الصباح التركية
، أكد قالن أن "تنظيم واي بي جي/ بي كي كي الإرهابي، يلقى في ستوكهولم الترحيب والدلال"، على حد تعبيره.
وقال: "لا تقدم في المفاوضات حول عضوية السويد في الناتو ما لم تضع حدا لأنشطة هذا التنظيم الإرهابي على أراضيها".
تصريحات قالن تأتي قبيل سفره إلى بروكسل، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية التركي
، سادات أونال، لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو.
وأوضح أن هناك مبان في العاصمة السويدية تحمل صورا ضوئية عن وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، اللذين تصنفهما تركيا بالتنظيمين الإرهابيين.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية هذا الأمر دليلا على "تجذّر هذا التنظيم، وعلى مدى ما يلقى من ترحيب في هذا البلد".
وكانت تقارير إعلامية محلية قد أكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني.
وقالت جريدة "الصباح" التركية، إن أردوغان سيقدم وثائق خاصة
حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.