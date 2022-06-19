https://arabic.sputniknews.com/20220619/النفط-الليبية-تراجع-الإنتاج-إلى-أقل-من-200-ألف-برميل-يوميا-1063868386.html

"النفط" الليبية: تراجع الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا

"النفط" الليبية: تراجع الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا

كشفت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تراجع الإنتاج إلى ما دون 200 ألف برميل يوميا، على خلفية إغلاق الحقول والموانئ النفطية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T15:20+0000

2022-06-19T15:20+0000

2022-06-19T15:20+0000

أخبار ليبيا اليوم

أسعار النفط اليوم

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وذكرت الوزارة في بيان نشرته بحسابها على "فيسبوك" أن إنتاج النفط الحالي يتراوح بين 100 إلى 200 ألف برميل يوميا.وأشارت إلى أنه "لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحماده والوفاء وهذه مجمل إنتاجها يتراوح بين 100- 200 ألف برميل يوميا".يشار إلى أن معدل إنتاج النفط الخام في ليبيا وصل قبل موجة الإغلاقات الحالية إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وفق بيان سابق للمؤسسة الوطنية للنفط في يناير/كانون الثاني الماضي.ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تشهد الحقول والموانئ النفطية الليبية موجة إغلاقات من جماعات في وسط وجنوبي البلاد والتي تطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/وزير-النفط-الليبي-يكشف-عن-خسائر-تصل-إلى-70-مليون-دولار-يوميا--1061446776.html

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